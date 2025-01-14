İran ile Rusya arasında gizli görüşme! Tahran Moskova'dan "uzman görüş" istedi
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlarından Ali Laricani'nin, üst düzey Rus yetkililerle görüşmek için Moskova'ya gizli uçuşlar gerçekleştirdiği iddia edildi. The Times'ın haberine göre İran, Rusya'nın kapısını nükleer program başta olmak üzere askeri ve savunma yeteneklerini geliştirmek için aşındırıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cuma günü Moskova'da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ı ağırlayacak ve iki taraf arasında "kapsamlı stratejik ortaklık" anlaşması imzalanacak.
İngiltere merkezli The Times'a göre anlaşma geçen yıl Kuzey Kore ve Rusya arasında imzalanan ve iki nükleer silahlı ülkeyi bir saldırı durumunda diğerini savunmaya mecbur bırakan ittifaka benzeyecek.
Tahran ile Moskova arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, Ortadoğu'da gerileyen ve Batı'nın sert yaptırımları nedeniyle giderek artan ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan İran için kritik bir zamanda gerçekleşiyor.
NÜKLEER KONULARDA RUSYA'DAN "DAHA FAZLA YARDIM TALEBİ"
The Times gazetesi, Putin ve Pezeşkiyan görüşmesinden önce İran'daki rejime son derece sadakatiyle tanınan Ali Hamaney'in danışmanlarından Ali Laricani'nin Rusya'ya gizli uçuşlar gerçekleştirdiğini iddia etti.
İngiliz gazetesinin Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Tahran, 1.000 megavatlık hafif su nükleer reaktörü için nükleer yakıt temini de dahil olmak üzere onlarca yıllık işbirliğinin ardından, nükleer konularda Rusya'dan daha fazla yardım istiyor.
HİZBULLAH İÇİN LOJİSTİK DESTEĞİ RİCA ETTİ
The Times'ın aktardığına göre İran, İsrail ile özellikle Lübnan'da yaşanan çatışmalar sonucu cephaneliğini büyük ölçüde kaybeden Hizbullah'ı yeniden silahlandırmak amacıyla, Rusya'nın bölgedeki geniş varlığını kullanarak lojistik destek talebinde bulundu.
Tahran'ın müttefiki Suriye'deki eli kanlı diktatör Beşşar Esad rejiminin yıkılmasıyla İran'ın lojistik ağının sekteye uğradığı belirtiliyor.
GÖRÜŞMELER NEDEN GİZLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
The Times'a göre Laricani'nin uçuşları gizlice gerçekleştirildi çünkü her iki ülke de petrollerini indirimli fiyatlarla satmak zorunda oldukları için nükleer programlara karşı daha fazla Batı yaptırımından kaçınmak istiyor.
Ekonomisi çökmüş ve para birimi dolara karşı değerinin çoğunu kaybetmiş olan İran'ın yaptırımların hafifletilmesine acilen ihtiyacı olduğu belirtiliyor.
E3 CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK: İRAN'A YENİ YAPTIRIM YOLDA MI?
İran, Batı'nın Tahran'ın nükleer programının hızlanması konusundaki endişelerini görüşmek üzere bu hafta Cenevre'de sözde E3 grubu yetkilileriyle - İngiltere, Almanya ve Fransa - bir araya gelecek.