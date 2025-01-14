İran ile Rusya arasında gizli görüşme! Tahran Moskova'dan "uzman görüş" istedi

İran, Sukhoi Su-35 savaş uçaklarını satın almak için Rusya'dan yardım istiyor. (Reuters)

GÖRÜŞMELER NEDEN GİZLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

The Times'a göre Laricani'nin uçuşları gizlice gerçekleştirildi çünkü her iki ülke de petrollerini indirimli fiyatlarla satmak zorunda oldukları için nükleer programlara karşı daha fazla Batı yaptırımından kaçınmak istiyor.

Ekonomisi çökmüş ve para birimi dolara karşı değerinin çoğunu kaybetmiş olan İran'ın yaptırımların hafifletilmesine acilen ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

E3 CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK: İRAN'A YENİ YAPTIRIM YOLDA MI?

İran, Batı'nın Tahran'ın nükleer programının hızlanması konusundaki endişelerini görüşmek üzere bu hafta Cenevre'de sözde E3 grubu yetkilileriyle - İngiltere, Almanya ve Fransa - bir araya gelecek.