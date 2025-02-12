12 Şubat 2025, Çarşamba
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Çin'den Gazze çıkışı: Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.02.2025 12:17 Güncelleme: 12.02.2025 12:20
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Çin’den Gazze çıkışı: Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 'Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız' denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız" denildi.

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Çin’den Gazze çıkışı: Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız Çin’den Gazze çıkışı: Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız Çin’den Gazze çıkışı: Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız
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