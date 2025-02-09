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Trump ve Putin'in görüşmesinin ardından Zelenskiy'den Amerika'ya teklif! Ukrayna'nın maden kaynaklarını peşkeş çekti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 16:04 Güncelleme: 10.02.2025 10:28
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Trump ve Putin’in görüşmesinin ardından Zelenskiy’den Amerika’ya teklif! Ukrayna’nın maden kaynaklarını peşkeş çekti!

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya Ukrayna savaşına dair bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rus mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Trump, Putin'in 'insanların ölmesini durdurmak istediğini' söylerken Zelenskiy'den Münih Güvenlik Konferansı öncesi ABD Başkanı'na 'maden ortaklığı' teklifi geldi.

New York Post'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile Moskova-Kiev savaşını sona erdirme çabalarına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cuma günü The Post'a konuşan Trump, iki liderin kaç kez görüştüğünü belirtmeyi reddetti ancak Putin'in çatışmanın sona ermesini istediğini söyledi ve şöyle devam etti:

"İnsanların ölmesini durdurmak istiyor. Bütün o ölü insanlar. Genç, genç, güzel insanlar. Onlar sizin çocuklarınız gibi, iki milyonu - ve hiçbir sebep yok."

Trump, üçüncü yılında olan savaşın, 2022'de başkan olsaydı "asla olmayacağını" ileri sürdü. Kendi dış politika yaklaşımını selefi Joe Biden'ın yaklaşımıyla karşılaştıraan Trump, şu ifadeleri kullandı:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)

"Biden ulusumuz için bir utanç kaynağıydı. Tam bir utanç kaynağı."

TRUMP: SAVAŞI BİTİRMEK İÇİN SOMUT BİR PLANIM VAR

New Yrok Post'un aktardığına göre Trump, savaşı çözmenin aciliyetini dile getirdi ve onu sona erdirmek için somut bir planı olduğunu vurguladı.

"Umarım hızlı olur. Her gün insanlar ölüyor. Bu savaş Ukrayna'da çok kötü. Bu lanet şeyi bitirmek istiyorum."

PESKOV: NE DOĞRULAYABİLİRM NE DE YALANLAYABİLİRİM

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazar günü Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile ABD arasındaki iletişimin farklı kanallar üzerinden yürütüldüğünü belirterek, haberi "ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini" söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (Arşiv) Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov (Arşiv)

Peskov, "Elbette, bu iletişimlerin çokluğuna bakıldığında, ben şahsen bir şeyi bilmiyor, bir şeyden habersiz olabilirim. Dolayısıyla, bu durumda bunu ne doğrulayabilirim ne de reddedebilirim." dedi.

ZELENSKİY'DEN TRUMP'A ALTIN DEĞERİNDE TEKLİF

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters'a çarpıcı açıklamalarda bulunduğu bir röportaj verdi. Röportaj, onlarca Batılı ülkenin yetkililerinin, yaklaşık üç yıldır devam eden savaşın öngörülemeyen bir noktasında bir araya geleceği 14-16 Şubat tarihlerindeki Münih Güvenlik Konferansı'ndan birkaç gün önce gerçekleşti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters'a röportaj verirken (Reuters)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters'a röportaj verirken (Reuters)

Zelenskiy, cuma günü Reuters'a verdiği röportajda, bir zamanlar gizli tutulan, nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerin geniş yataklarını gösteren bir haritayı inceledi.

"Eğer bir anlaşmadan bahsediyorsak, o zaman anlaşma yapalım, biz sadece anlaşmanın yanındayız" diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın herhangi bir çözümün parçası olarak müttefiklerinden güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Zelenskiy Ukrayna'nın, havacılık ve uzay sanayisi için olmazsa olmaz olan titanyum ile nükleer enerji ve silah sanayiinde kullanılan uranyum bakımından Avrupa'nın en büyük rezervlerine sahip olduğunu belirtti.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Titanyum yataklarının çoğu, çatışmalardan uzakta, Ukrayna'nın kuzeybatısında tespit edildi.

ZELENSKİY: BEDAVA VERMEYECEĞİM

Ancak Zelenskiy, Kiev'in kaynaklarını "bedavaya vermeyi" değil, bunları ortaklaşa geliştirerek karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık teklif ettiğini vurguladı:

"Amerikalılar en çok yardım edenlerdi ve bu nedenle Amerikalılar en çok kazanmalı. Ve bu önceliğe sahip olmalılar ve sahip olacaklar. Ayrıca bunu Başkan Trump ile konuşmak istiyorum."

Zelenskiy, Trump'ın Rusya ve Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'un da katılmasının beklendiği foruma katılmayı planladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters'a röportaj verirken (Reuters)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters'a röportaj verirken (Reuters)

"TRUMP'LA PUTIN'DEN ÖNCE BEN GÖRÜŞMELİYİM"

Ukrayna lideri, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden önce Trump'la şahsen görüşmesinin şart olduğunu, "Aksi takdirde Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında bir diyalog gibi görüneceğini" ifade etti.

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Trump ve Putin’in görüşmesinin ardından Zelenskiy’den Amerika’ya teklif! Ukrayna’nın maden kaynaklarını peşkeş çekti! Trump ve Putin’in görüşmesinin ardından Zelenskiy’den Amerika’ya teklif! Ukrayna’nın maden kaynaklarını peşkeş çekti! Trump ve Putin’in görüşmesinin ardından Zelenskiy’den Amerika’ya teklif! Ukrayna’nın maden kaynaklarını peşkeş çekti!
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