Münih Güvenlik Konferansı raporu açıkladı: Batı’nın Türkiye’ye bakışı olumlu yönde değişiyor

Londra, İngiltere (EPA)

MÜTTEFİKLİK İMAJI EN ÇOK DARBE ALAN ÜLKELER: ABD VE İSRAİL



Buna mukabil bir önceki ankete göre "müttefiklik" imajları en fazla darbe alan ülkeler arasında ABD ve İsrail başı çekti. ABD'yi "müttefik" görenlerin oranı Fransa'da 15 puan, Japonya'da 11 puan, Almanya'da 9 puan ve İngiltere'de 6 puan azaldı.



Uluslararası mahkemelerde Gazze'de soykırım suçu işlemekle yargılanan İsrail'i de "tehdit" olarak görenlerin oranının bir önceki ankete göre hızla artması dikkat çekti.