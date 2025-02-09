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Dünyanın utanç tablosu: Gazze'de can kaybı 48 bin 189'a yükseldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 14:53
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Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 48 bin 189’a yükseldi

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen İsrail saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybetmesi ve ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin cansız bedeninin çıkarılmasıyla 48 bin 189'a yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarında yıkılan binaların altında kalan sivillere yönelik arama çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Gazze'de can kaybı 48 bin 189'a yükseldi | Fotoğraf: AAGazze'de can kaybı 48 bin 189'a yükseldi | Fotoğraf: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği bildirildi.

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Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 48 bin 189’a yükseldi Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 48 bin 189’a yükseldi Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 48 bin 189’a yükseldi
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