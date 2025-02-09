Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı 48 bin 189’a yükseldi

Gazze'de can kaybı 48 bin 189'a yükseldi | Fotoğraf: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarında 1 sivilin hayatını kaybettiği aktarılırken, ateşkes öncesi yıkılan binaların enkazından 7 sivilin daha cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.



İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 189'a, yaralı sayısının da 111 bin 640'a yükseldiği bildirildi.