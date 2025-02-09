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Sırbistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Makam aracında korkunç anlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.02.2025 01:46 Güncelleme: 09.02.2025 02:02
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Sırbistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Makam aracında korkunç anlar...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in içinde bulunduğu seyir halindeki makam aracının lastiği yerinden çıktı. Vucic'in ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı. Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Sırbistan İçişleri Bakanlığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ülkenin kuzeyindeki bir köyü ziyaret için aracıyla yolculuk yaparken, seyir halindeki zırhlı makam aracının lastiği yerinden çıktı.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

Olayın ardından araç şoförü otomobili kenara çekerken, olayda yaralanan olmadı. Vucic, başka bir araca geçerek ziyaret programına devam etti.

LASTİK Mİ PATLADI İNFİLAK MI ETTİ?

Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Melenci köyünü ziyaretin ardından Kikinda'daki büyük mitingin hemen öncesinde Mokrin köyüne gidiyordum ve o yolda kendi aracımdaydım. Size birkaç cümleyle izah edeceğim. Yani lastik mi patladı yoksa tüm katmanlarıyla infilak mı etti, bunu yetkili organlar belirleyecektir" dedi.

SIRBİSTAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Fotoğraf: İHA)(Fotoğraf: İHA)

Vucic, koruma ekibinin çok disiplinli olduğunu ve araç düzenini rutin olarak değiştirdikleri için bu defa konvoyun en önündeki araçta bulunduğunu ifade etti. Vucic, büyütülmesi gereken bir şey olmadığını açıklarken, Sırbistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sırbistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Makam aracında korkunç anlar... Sırbistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Makam aracında korkunç anlar... Sırbistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Makam aracında korkunç anlar...

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