Karayip Denizi'nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı
Karayip Denizi'nde Türkiye saatilye sabaha karşı korkutan bir deprem meydana geldi. 7,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmezken Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, tsunami olasılığına karşı uyardı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.
Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ
Karayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.
TSUNAMİ OLASILIĞINA KARŞI UYARI!
Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.
Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi.
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