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Karayip Denizi'nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.02.2025 08:42
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Karayip Denizi’nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı

Karayip Denizi'nde Türkiye saatilye sabaha karşı korkutan bir deprem meydana geldi. 7,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir hasar ve can kaybı bildirilmezken Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, tsunami olasılığına karşı uyardı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, 7,6 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 18.23'te Cayman Adaları'ndaki George Town'un yaklaşık 200 kilometre güneybatısında meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Karayip Denizi'nde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından sarsıntıdan etkilenen ülkeler, herhangi bir hasar ya da can kaybı bildirmedi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami olasılığı olduğunu söyledi. (Karayipler - Arşiv)ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami olasılığı olduğunu söyledi. (Karayipler - Arşiv)

Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

TSUNAMİ OLASILIĞINA KARŞI UYARI!

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.

Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi.

Tsunami Tehlikesi Bölgesi tabelası (Arşiv)Tsunami Tehlikesi Bölgesi tabelası (Arşiv)

Dominik Cumhuriyeti'ne bağlı Acil Durum Operasyon Merkezi (COE) Direktörü Juan Manuel Mendez, kıyı bölgelerinde yaşayanlara yüksek ve güvenli yerlere taşınmaları ve plajları kullanmamaları çağrısında bulundu.

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Karayip Denizi’nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı Karayip Denizi’nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı Karayip Denizi’nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı
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