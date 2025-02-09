Karayip Denizi’nde korkutan deprem! 7,6 büyüklüğünde sallandı

ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremden sonra tsunami olasılığı olduğunu söyledi. (Karayipler - Arşiv)



Ulusal basında yer alan haberlere göre, tsunami uyarısının yapıldığı Meksika, Honduras, Porto Riko ve Küba'nın yetkilileri, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını açıkladı.

TSUNAMİ OLASILIĞINA KARŞI UYARI!



Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo Eyaleti Valisi Mara Lezama, yaptığı açıklamada, tsunami olasılığına karşı halkı uyardı.



Porto Riko Ulusal Hava Servisi ise deniz seviyesinde dalgalanmalar görüldüğünü ve tehlikeli okyanus akıntıları nedeniyle Porto Riko ile Virgin Adaları için tsunami riskinin devam ettiğini bildirdi.