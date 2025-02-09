Hamas bu sefer tünel görüntülerini paylaştı! İşte serbest bırakılan İsrailli esirler...
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. Bu kapsamda Hamas, 3 İsrailli esirin Gazze Şeridi'ndeki tüneldeki görüntülerini paylaştı. Videoda, esirlerin Kızılhaç'a teslim edilmeden önceki anları ve Deir el-Balah şehrinde yapılan törenden kesitler yer aldı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntülerini paylaştı.
Hamas bugün İsrail ile varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde 3 esiri serbest bıraktı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda bugün serbest bırakılan Ohad Ben Ami, Eli Sharabi ve Or Levy'nin Gazze Şeridi'nde bulunan tüneldeki görüntüleri yer aldı.
Esirlerin Kızılhaç'a teslim edilmeden önce tünelde ilerledikleri anların bulunduğu görüntüde, bölgenin merkezinde yer alan Deir el-Balah şehrinin Selahaddin Caddesi'nde gerçekleştirilen törenden de kesitler yer aldı.