ABD’den skandal onay! İsrail’e 7,4 milyar dolarlık silah verecekler

ABD yönetimi, İsrail'e aralarında binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı 7.4 milyar dolar değerinde yeni silah satışını onayladı.



ABD, İsrail'e askeri yardımını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7.4 milyar dolarlık iki silah satışını onayladığını Kongre'ye bildirdi. Satışlardan birinin mühimmat, 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 adet 500 kilogramlık bomba, binlerce güdüm kiti, fünye ve diğer bomba bileşenleri ile ilgili ekipmanı içerdiği ve 6.75 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Teslimatın bu yıl yapılmasının planlandığı aktarıldı. Diğerinin ise tahmini maliyeti 660 milyon dolar olan 3 bin Hellfire füzesi ve ilgili ekipmanı içerdiği, füzelerin teslimatının 2028'de başlamasının beklendiği ifade edildi.



ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşmesinden iki gün sonra geldi.

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