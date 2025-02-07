Arjantin’de Sarandi Nehri kırmızıya döndü! Bölgede büyük panik

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Avellaneda kentinde bulunan Sarandi Nehri'nin renginin kırmızıya dönmesi, endişeye neden oldu.



Arjantin merkezli La Nacion'un haberinde, Sarandi Nehri'nin suyunun kırmızıya döndüğü, rengindeki değişikliğin tekstil boyalarından veya yakınlardaki bir depodan sızan kimyasal atıklardan kaynaklandığı ifade edildi.



Nehrin renginin değişmesine ilişkin görüntüler ve videolar sosyal medyada hızla yayılırken, bu durum, bölge sakinleri arasında endişeye sebep oldu.



Çevre kirliliği konusundaki tepkiler artarken, yetkililer, kırmızı renge, ahşap renklendirmek için kullanılan bir tür kimyasal olan anilinin neden olabileceğini kaydetti.



Arjantin Çevre Bakanlığı, Sarandi Nehri'nden su örnekleri alındığını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.



Bölge sakinleri, bu nehirdeki renk değişikliğiyle ilk kez karşılaşmadıklarını ifade ederken, nehrin suyunun bazen gri, bazen yeşil, bazen de mor veya maviye döndüğünü aktardı.



Öte yandan, suyun rengi kırmızıya dönen nehirden kötü bir kokunun da yayıldığı belirtiliyor.



Kirliliğin sebebine dair araştırmalar devam ederken, bölge halkı su kaynaklarının korunması ve sorumluların cezalandırılması için daha sıkı önlemler alınmasını talep ediyor.

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