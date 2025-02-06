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Ekonomik krizler siyasi çıkmazlar: AB 33. yaşına sayısız sorunla giriyor!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.02.2025 16:08 Güncelleme: 06.02.2025 17:12
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Ekonomik krizler siyasi çıkmazlar: AB 33. yaşına sayısız sorunla giriyor!

Avrupa Birliği'nin (AB) temelini oluşturan Maastricht Anlaşması'nın 33'üncü yıl dönümünde, ABD ile gerilen ilişkiler, kıtada devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ve ekonomide rekabetçiliğin kaybedilmesi gibi sorunlar öne çıkıyor.

AB'yi kuran Maastricht Anlaşması, 7 Şubat 1992'de, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Danimarka, İrlanda ve Lüksemburg'un yer aldığı 12 Avrupa ülkesi tarafından imzalandı.

Hollanda'nın Maastricht şehrinde imzalanan anlaşma, 1 Kasım 1993'te yürürlüğe girdi, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) Avrupa Birliği adını aldı.

Maastricht Anlaşması, "ekonomik ve parasal birlik", "ortak dışişleri ve güvenlik politikası" ile "adalet ve iç işlerinde" işbirliğini içeren üç ana unsurlu yeni bir yapı ortaya çıkardı.

Brüksel'de Maastricht Anlaşması imzalanırken 7 Şubat 1992 (Arşiv)Brüksel'de Maastricht Anlaşması imzalanırken 7 Şubat 1992 (Arşiv)

ANLAŞMANIN HEDEFİ NEYDİ?

Anlaşmaya katılan ülkelerin genel politik alanlarda daha fazla iş birliği yapmasını ve koordinasyonunu artırmayı amaçlayan anlaşma, Avrupa vatandaşlığı, ortak ekonomi ve parasal birlik ile Euro para birimi için gerekli hazırlıkların tamamlanması gibi hedefler ortaya koydu.

Anlaşma, üye ülke kamu borçlarının GSYH'ye oranının yüzde 60'ı, üye ülke bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3'ü geçmemesi, herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranının 12 aylık dönemde en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmaması gibi çeşitli kriterleri getirdi.

SAĞLANAN HAKLAR NELER OLDU?

Maastricht Anlaşması ile yeni bir vatandaşlık kavramı ortaya çıkarken, anlaşmayı imzalayan ülkelerin vatandaşları, Avrupa vatandaşı olarak kabul edildi. Bu kişilerin diğer üye ülkeler arasında özgürce seyahat ve ikamet etmesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde oy kullanmaları gibi haklar sağlandı.

Maastricht Anlaşması imzalanırken (Arşiv)Maastricht Anlaşması imzalanırken (Arşiv)

Anlaşmayla taraf ülkeler arasında dış politika, güvenlik, adalet ve iç işlerinde işbirliğini sağlayacak politikaların belirlenmesi de kararlaştırıldı.

Maastricht Anlaşması ile AB üyesi ülkeler ve Birliğin ortaklık kurduğu diğer ülkelerin güvenlik güçleri arasında, uluslararası organize suçlar ve terörizm konusunda işbirliği ve etkili çalışma ortamı sağlamak amacıyla Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) kurulması kararı alındı.

AB 33. YAŞINA SINAMALARLA GİRİYOR

AB, 33'üncü yaşına ABD ile gerilen ilişkiler, Avrupa'da devam eden ve 4'üncü yılına girmek üzere olan Rusya-Ukrayna Savaşı, ekonomik zafiyetler, siyasi çıkmazlar ve rekabetçilikte geri kalınması gibi çeşitli sorunlarla giriyor.

AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda uygulaması beklenen ekonomi ve savunma başta olmak üzere çeşitli politikalarının etkilerinden endişe duyuyor.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz (Arşiv)Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz (Arşiv)

Seçim kampanyasının merkezine de ekonomi politikalarını yerleştiren Trump, "önce Amerika" yaklaşımıyla korumacı ekonomi politikaları uygulama planını ortaya koymuştu.

TRUMP'TAN AB'YE EK GÜMRÜK VERGİSİ TAAHHÜDÜ

Başkanlık görevinin başında Trump, imzaladığı kararnamelerle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirerek, seçim dönemi söylemlerini hayata geçirmeye başladı.

Trump, göreve başlamadan önce Avrupa'ya da sert bir uyarıda bulunmuş, Avrupa'nın ABD ile verdiği ticaret fazlasından rahatsızlığını ve AB'ye ek gümrük vergileri uygulayacağını taahhüt etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, AB ülkelerini düşük savnuma harcamaları nedeniyle eleştirmişti (AA)ABD Başkanı Donald Trump, AB ülkelerini düşük savnuma harcamaları nedeniyle eleştirmişti (AA)

TRUMP: AB ÇİZGİYİ AŞTI

Başkanlık koltuğuna oturan Trump, "AB çizgiyi aştı. Çünkü bizden faydalandılar ve 300 milyar doları aşkın açığımız var." diyerek, AB'ye yeni tarife uygulanacağı mesajını yineledi.

Ticari gerilim ve henüz diplomatik temasın sağlanmaması AB'nin müttefik olarak gördüğü ABD ile olan güven ilişkisini bozmuş durumda.

Trump, Avrupa ülkelerinin savunma konusunda da ABD'ye külfet olduğu görüşüne sahip.

AB liderleri etkinlik esnasında (Arşiv)AB liderleri etkinlik esnasında (Arşiv)

ABD İLE AB ARASINDAKİ SAVUNMA KRİZİ

AB ülkeleri savunmaya ortalama olarak GSYH'lerinin yüzde 2'sinin altında harcama yapıyor. Trump yönetimi ise bunun hızlı bir şekilde yüzde 5'e yükseltilmesini talep ediyor. Bu konu da AB ile ABD arasında gerilimi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Trump'ın AB üyesi Danimarka'ya bağlı olan Grönland'ın kontrolünü ele geçirme yönündeki açıklamaları da ilişkilere zarar veriyor.

Ayrıca, AB ve ABD, iklim, sağlık gibi alanlarda ayrışırken, Trump'ın üslubundaki sertlik AB ile ABD ilişkilerini ve yakın müttefikliği zedeledi.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

EKONOMİK SORUNLAR DİZ BOYU

AB'nin ekonomik büyümesi de son yıllarda ABD ve Çin ile karşılaştırıldığında da oldukça yavaş seyrediyor. AB'nin 2025'te yüzde 1,5 büyüyeceği tahmin ediliyor.

Avrupa'nın ekonomik büyümesindeki zayıflık, uzun vadede çok daha belirginleşiyor.

EKONOMİK OLARAK ABD'NİN ÇOK GERİSİNDE

Avrupa ekonomisi son 15 yılda ABD'nin çok gerisinde kaldı. Bu dönemde ABD'nin GSYH'si yüzde 70 artarken, AB'ninki sadece yüzde 20 yükseldi. Bu açık her geçen gün daha da netleşiyor.

Almanya'da yükselen enflasyonun sonucu olarak market raflarında ürünler yüksek fiyatlara satılıyor. (Arşiv)Almanya'da yükselen enflasyonun sonucu olarak market raflarında ürünler yüksek fiyatlara satılıyor. (Arşiv)

Avrupa, üretkenlik ve rekabet gücünde de ciddi kayıp yaşıyor. Üretkenlik artışı yavaşlayan ve iş gücü maliyetleri çok artan AB ülkeleri, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere kıyasla sanayide rekabet gücünü kaybetti.

YÜKSEK SEVİYEDEKİ KAMU BORCU VE BÜTÇE AÇIKLARI...

Ayrıca, çok sayıda AB ülkesinin kamu borcu ve bütçe açıkları çok yüksek seviyelerde bulunuyor.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin kamu borçlarının GSYH'lerinin yüzde 60'ını, bütçe açıklarının da GSYH'lerinin yüzde 3'ünü geçmemesi gerekiyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Bu sınırlar aşıldığında uygulanacak tedbirlerin bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uygun davranmıyor.

13 ÜLKENİN KAMU BORCU BİRLİK SINIRINI AŞMIŞ DURUMDA

Kamu borcu oranı, Yunanistan'da yüzde 158,2, İtalya'da 136,3, Fransa'da 113,8, Belçika'da 105,6, İspanya'da yüzde 104,3, Portekiz'de yüzde 97,5, Avusturya'da yüzde 83,2, Finlandiya'da yüzde 81,5, Macaristan'da yüzde 76, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 69,7, Slovenya'da yüzde 66,9, Almanya'da yüzde 62,4 ve Slovakya'da yüzde 60,3 seviyesinde seyrediyor. Böylece AB üyesi 13 ülke kamu borcunda Birlik sınırını aşmış durumda.

AB'de 10 ülkenin bütçe açığı da yüzde 3 sınırının üzerinde seyrediyor. En yüksek bütçe açığı yüzde 7,2 ile İtalya, yüzde 6,7 ile Macaristan, yüzde 6,5 ile Romanya'da bulunuyor. AB ülkelerinin yüksek borcu ve bütçe açıkları da söz konusu ülkelerin ekonomilerini canlandıracak alanlara kaynak aktarmasını pahalı ve daha zor bir hale getiriyor.

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Ekonomik krizler siyasi çıkmazlar: AB 33. yaşına sayısız sorunla giriyor! Ekonomik krizler siyasi çıkmazlar: AB 33. yaşına sayısız sorunla giriyor! Ekonomik krizler siyasi çıkmazlar: AB 33. yaşına sayısız sorunla giriyor!
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