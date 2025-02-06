Ekonomik krizler siyasi çıkmazlar: AB 33. yaşına sayısız sorunla giriyor!

Brüksel'de Maastricht Anlaşması imzalanırken 7 Şubat 1992 (Arşiv)

ANLAŞMANIN HEDEFİ NEYDİ?



Anlaşmaya katılan ülkelerin genel politik alanlarda daha fazla iş birliği yapmasını ve koordinasyonunu artırmayı amaçlayan anlaşma, Avrupa vatandaşlığı, ortak ekonomi ve parasal birlik ile Euro para birimi için gerekli hazırlıkların tamamlanması gibi hedefler ortaya koydu.



Anlaşma, üye ülke kamu borçlarının GSYH'ye oranının yüzde 60'ı, üye ülke bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 3'ü geçmemesi, herhangi bir üye ülkede uygulanan uzun vadeli faiz oranının 12 aylık dönemde en iyi performans gösteren 3 ülkenin faiz oranını 2 puandan fazla aşmaması gibi çeşitli kriterleri getirdi.

SAĞLANAN HAKLAR NELER OLDU?



Maastricht Anlaşması ile yeni bir vatandaşlık kavramı ortaya çıkarken, anlaşmayı imzalayan ülkelerin vatandaşları, Avrupa vatandaşı olarak kabul edildi. Bu kişilerin diğer üye ülkeler arasında özgürce seyahat ve ikamet etmesi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve yerel seçimlerde oy kullanmaları gibi haklar sağlandı.