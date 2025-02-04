Trump’tan Ukrayna’nın madenlerine açık talep: Güvence altına almalıyız!

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementlerine yönelik taleplerini dile getirerek yeni bir tartışma başlattı.

Trump, "Şu anda onlarla bazı anlaşmalar üzerinde çalışıyoruz. Onlara sağladığımız bazı garantiler var. Ukrayna'da çok değerli nadir toprak elementleri olduğunu söylüyoruz. Biz garanti olarak ne koyduysak onu istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, Ukrayna'nın sahip olduğu madenleri almayı düşündüklerini de belirtti:

"Ukrayna'yla, onlara sağladığımız şeyleri, nadir toprak elementleri karşılığında güvence altına alacakları bir anlaşma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

TRUMP'TAN AVRUPA'YA SERT ÇIKIŞ!

Trump, Ukrayna krizinde Avrupa ülkelerini yeterince sorumluluk almamakla suçladı ve sert ifadeler kullandı:

"Ukrayna onlar için daha önemli bir konu. Bizimle arada bir okyanus var ama Avrupa bizim kadar harcama yapmıyor. En azından bizimle aynı düzeyde harcama yapmalı."

ZELENSKİ'DEN TRUMP'A YANIT!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Trump'ın "Ukrayna'ya 200 milyar dolar yardım yaptık" sözlerine yanıt verdi.

Zelenski, yapılan yardımların açıklanan rakamdan çok daha düşük olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Ukrayna'ya 177 milyar dolar hatta daha fazla yardım yaptığı konuşuluyor. Biz sadece 75 milyar dolar civarında yardım aldık. Diğerleri kâğıt üstünde olabilir. Telafuz edilen o rakamları biz hiç almadık."

Ukrayna'nın maden kaynakları (A Haber arşiv)

UKRAYNA'NIN MADENLERİ ABD'NİN HEDEFİNDE Mİ?

50'den fazla nadir madene sahip olan Ukrayna, bu kaynaklarıyla küresel güçlerin dikkatini çekiyor. Özellikle nikel, lityum ve titanyum gibi stratejik öneme sahip madenler, ABD'nin ilgisini çeken en değerli unsurlar arasında bulunuyor.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların karşılığını nadir madenler ile almayı hedeflediği iddialarını güçlendirirken, Ukrayna yönetiminin bu konudaki tutumu merak konusu.