ABD'li kuruluşun İsrail'le kirli ittifakı ortaya çıktı! Sosyal medya manipülasyonu:CCHD’nin gizli e-posta skandalı!
ABD'li Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) ile İsrail arasındaki iş birliği gün yüzüne çıktı. 'Nefret karşıtı' kampanyalar yürüten İmran Ahmed’in, Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarını sansürlemek amacıyla İsrail büyükelçiliği yetkilileriyle iş birliği yaptığı sızdırılan e-postalarla ortaya kondu. CCDH’ın, ABD eski Başkanı Joe Biden’ın desteklediği ve İngiltere’de başbakan belirleme sürecine etki ettiği de belgelendi. Ayrıca, Ahmed'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden, kökeni Yahudi olan Rothschild ailesinin 4. kuşak lideri Jacob Rothschild ile ilişkisi dikkat çekti. İşte İsrail ile yapılan gizli iş birliğini ortaya koyan belgeler…
İsrail'in ABD ve İngiltere'deki sosyal medya platformlarında nefret söylemi ve dezenformasyonu ifşa etmek için hareket ettiğini iddia eden Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) ile İsrail arasındaki gizli iş birliği gün yüzüne çıktı. Bu iş birliği, "antisemitizmle mücadele" adı altında Siyonizm desteği olarak yorumlanıyor.
FİLİSTİN PAYLAŞIMI YAPAN HESAPLARA SANSÜR!
The Grayzone tarafından elde edilen sızdırılmış e-postalar, CCDH'nin önde gelen "nefret karşıtı" kampanya yöneticisi Imran Ahmed'in, Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarını sansürlemek için İsrail Büyükelçiliği yetkilileriyle nasıl gizli bir iş birliği yürüttüğünü ortaya koyuyor.
ROTHSCHILD AİLESİNİN ŞAŞIRTAN İLGİSİ
E-postalarda yer alan bir fotoğraf, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4. kuşak lideri Jacob Rothschild'ı da içeriyor. Bu ilişki, olayın boyutlarını daha da çarpıcı hale getiriyor.
BIDEN'IN SİYASİ TETİKÇİSİ: İMRAN AHMED'İN GİZLİ BAĞLANTILARI
Dijital Nefretle Mücadele Merkezi'nin kurucusu Imran Ahmed, Washington'a taşındıktan sonra eski Başkan Joe Biden ile yakın ilişkiler kurarak, Biden'ın siyasi düşmanlarını hedef almaya başladı. Bu iş birliği, CCDH'nin etkisini ve gücünü daha da artırmış gibi görünüyor.
JEREMY CORBYN'E DARBE
Ahmed'in İngiltere'deki İşçi Partisi'nde nasıl etkili olduğu ve Jeremy Corbyn'i sabote edip, Keir Starmer'ı partinin başına getirdiği iddiaları gündemde. Bu etki, İngiltere siyasetinde önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.
ELON MUSK'IN TWİTTER'I HEDEFTE
Ahmed, Elon Musk'ın Twitter'ı yok etme planlarını 2024'te etkili Demokrat milletvekilleriyle gerçekleştirdiği özel toplantılarla hayata geçirmeye çalıştı. Musk, Ahmed'i suçlarken, Ahmed suçlamaları komplo teorisi olarak reddetti.
SIZDIRILAN E POSTALAR: İSRAİL'LE DERİN İŞ BİRLİĞİNİN DETAYLARI
The Grayzone, CCDH'nin iç yazışmalarını ele geçirerek, Ahmed'in İsrail hükümetiyle kurduğu derin bağlantıları gözler önüne serdi. Bu belgeler, sansür operasyonları için fon sağlamak adına yapılan gizli görüşmeleri içeriyor.
İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİNİN MÜDAHALESİ: FİLİSTİN'E SANSÜR
E-postalarda, İsrail Büyükelçiliği'nin, Filistin yanlısı Facebook gruplarını "Yahudi karşıtı nefret" gerekçesiyle kapatmak için yaptığı müdahalelerle ilgili belgeler yer alıyor. Bu, sosyal medya sansürünün ne kadar derinlere gittiğini gösteriyor.
İSRAİL İLE GİZLİ BAĞLANTILAR: AHMED'İN SKANDAL OPERASYONLARI
Ahmed'in, İsrail yetkilileriyle yaptığı gizli e-posta yazışmaları, CCDH'nin faaliyetlerini finanse etmek için varlıklı İsrailli aracıları devreye soktuğunu ortaya koyuyor. Bu gizli bağlantılar, sansür operasyonlarının nasıl organize edildiğini gözler önüne seriyor.
Haziran 2024'te, Ahmed'in, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği Kamu Diplomasisi Bakanı Sawsan Hasson ile paylaştığı yaklaşan bir rapor, gizli iş birliğinin boyutlarını gösteriyor. Raporun yalnızca İsrailli yetkililere sunulması için yapılan baskılar dikkat çekiyor.