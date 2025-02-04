ABD’li kuruluşun İsrail’le kirli ittifakı ortaya çıktı! Sosyal medya manipülasyonu:CCHD’nin gizli e-posta skandalı!

İsrail'in ABD ve İngiltere'deki sosyal medya platformlarında nefret söylemi ve dezenformasyonu ifşa etmek için hareket ettiğini iddia eden Dijital Nefretle Mücadele Merkezi (CCDH) ile İsrail arasındaki gizli iş birliği gün yüzüne çıktı. Bu iş birliği, "antisemitizmle mücadele" adı altında Siyonizm desteği olarak yorumlanıyor.

FİLİSTİN PAYLAŞIMI YAPAN HESAPLARA SANSÜR!

The Grayzone tarafından elde edilen sızdırılmış e-postalar, CCDH'nin önde gelen "nefret karşıtı" kampanya yöneticisi Imran Ahmed'in, Filistin yanlısı sosyal medya hesaplarını sansürlemek için İsrail Büyükelçiliği yetkilileriyle nasıl gizli bir iş birliği yürüttüğünü ortaya koyuyor.

ROTHSCHILD AİLESİNİN ŞAŞIRTAN İLGİSİ

E-postalarda yer alan bir fotoğraf, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere kökenli Yahudi Rothschild ailesinin 4. kuşak lideri Jacob Rothschild'ı da içeriyor. Bu ilişki, olayın boyutlarını daha da çarpıcı hale getiriyor.