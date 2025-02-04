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İsveç'te bir okula silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 16:10 Güncelleme: 04.02.2025 16:30
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İsveç’te bir okula silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu

İsveç'te Örebro kentinde bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanırken ekipler olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer bölge sakinlerine okuldan uzak kalmalarına yönelik çağrıda bulundu.

İsveç''in Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendi. İsveç polisi, saldırıda 5 kişinin vurulduğunu bildirdi.

Saldırının ardından İsveç polisi olay yerinde (AFP)Saldırının ardından İsveç polisi olay yerinde (AFP)

"OKULDAN UZAK DURUN" ÇAĞRISI

İsveç polisi, Stockholm'ün yaklaşık 200 kilometre batısındaki Örebro kentindeki bir okula silahlı saldırı düzenlendiğini ve 5 kişinin vurulduğunu belirtti. Yetkililer, bölge sakinlerine okul çevresinden uzak durmaları çağrısında bulunurken, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

EKİPLERİN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, yetkililerle yakın temas halinde olduklarını ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

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İsveç’te bir okula silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu İsveç’te bir okula silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu İsveç’te bir okula silahlı saldırı: 5 kişi vuruldu
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