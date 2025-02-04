İşgalci İsrail Lübnan’da evleri bombaladı! Çok sayıda nokta ateşe verildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgalini sürdürdüğü Yarun beldesinde evleri hedef alması sonucu büyük bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, güneydeki Yarun beldesindeki patlamanın sesinin yakın beldelerden duyulduğu kaydedildi. Haberde ayrıca İsrail ordusunun, güneyde yer alan Mercayun ilçesine bağlı Adise ve Rab Telatin beldelerinde çok sayıda evi ateşe verdiği ifade edildi.

Lübnan yerel medyasında ise İsrail ordusunun Yarun beldesindeki evleri hedef alan saldırılar düzenlediğine işaret edildi.

İŞGALCİLERİN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusu, 2 Şubat Pazar günü Yarun beldesine geçmeye çalışan Lübnanlılara yönelik ateş açmış, belde yakınlarında toplanan halka ise silahlı insansız hava aracıyla ses bombası atmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı ve İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek, işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.