Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken 15 sivil ise yaralandı. Yerel güvenlik güçleri saldırının PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üstünde duruyor.
Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç'teki Rabıta Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
ARKASINDA PKK/YPG VAR
Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri ise eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.