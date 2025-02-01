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Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 18:08
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Münbiç’te bomba yüklü araçla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybederken 15 sivil ise yaralandı. Yerel güvenlik güçleri saldırının PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üstünde duruyor.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 3 sivil öldü

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç'teki Rabıta Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

ARKASINDA PKK/YPG VAR

Düzenlenen terör saldırısında 3 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, yerel güvenlik güçleri ise eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimalinin üzerinde durulduğunu açıkladı.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

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Münbiç’te bomba yüklü araçla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Münbiç’te bomba yüklü araçla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Münbiç’te bomba yüklü araçla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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