01 Şubat 2025, Cumartesi
Haberler Dünya Haberleri Pakistan'da çatışma: 18 asker hayatını kaybetti

Pakistan'da çatışma: 18 asker hayatını kaybetti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.02.2025 16:51
ABONE OL
Pakistan’da çatışma: 18 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'da son 24 saatte yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri ile militanların farklı bölgelerde çatıştıkları belirtildi. Açıklamada, Harnai ilçesindeki çatışmada 11, Kalat ilçesinde ise 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği ve militanlara yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör