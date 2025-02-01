ABD’de düzensiz göçmen hareketliliği! Guantanamo’ya bu hafta sonu nakledilecekler iddiası

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Trump'ın talimatı çerçevesinde bu hafta sonu Pentagon'un Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmenleri nakletmek için iki uçuş yapacağı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerle "mücadele" çerçevesinde yürütülen sınır dışı uçuşlarının süreceği, bu hafta sonu Guantanamo'nun yanı sıra Peru'ya da uçuş yapılacağı vurgulandı.

Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.