İsrail kana doymuyor! Batı Şeria’da iki ayrı saldırı: Ölü ve yaralılar var
İsrail güçlerinin Batı Şeria’nın Cenin şehrinde düzenlediği iki ayrı saldırıda 4 Filisitinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes çerçevesinde sona erdirdiği saldırılarına Batı Şeria'da devam ediyor. İsrail güçlerinin Cenin şehrinde bir aracı ve bir motosikleti hedef alması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çok sayıda sivil de yaralandı.
İsrail'in 12 gün önce Cenin şehri ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı 24'e yükseldi.