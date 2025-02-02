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Pakistan'daki terör saldırısına Türkiye'den kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.02.2025 00:09
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Pakistan’daki terör saldırısına Türkiye’den kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısına ilişkin yayımlanan mesajda 'Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz.' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan, Belucistan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

PAKİSTAN'A TERÖRLE MÜCADELEDE DESTEK

"Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bugün gerçekleşen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, menfur saldırıda şehit olan Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına da başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeyi sürdüreceğiz." denildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde son 24 saatte çıkan çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği, 23 militanın etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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