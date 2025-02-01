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Ana gündem: Gazze! Netanyahu yarın ABD yolcusu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.02.2025 22:21 Güncelleme: 01.02.2025 22:22
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Ana gündem: Gazze! Netanyahu yarın ABD yolcusu

İsrail Başbakanlık Ofisi, Binyamin Netanyahu’nun yarın sabah ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Washington DC’ye gideceğini açıkladı. Başkanlık Ofisinin açıklamasında, 'Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi’ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak' ifadeleri kullanıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'ye gidiyor. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Wasgington DC'ye gideceği bildirildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Başkanlık Ofisinin açıklamasında, "Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi'ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak" denildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

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Ana gündem: Gazze! Netanyahu yarın ABD yolcusu Ana gündem: Gazze! Netanyahu yarın ABD yolcusu Ana gündem: Gazze! Netanyahu yarın ABD yolcusu

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