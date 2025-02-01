Ana gündem: Gazze! Netanyahu yarın ABD yolcusu

(Fotoğraf: AA)

Başkanlık Ofisinin açıklamasında, "Bu tarihi görüşmede iki lider Gazze Şeridi'ni, esirleri, İran ve müttefikleriyle yaşanan çatışmaları ve diğer önemli konuları ele alacak" denildi.

(Fotoğraf: AA)

Netanyahu'nun salı günü Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.