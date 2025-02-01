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Trump duyurdu! "Somali'de DEAŞ'ın üst düzey örgüt üyesini öldürdük"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.02.2025 21:01 Güncelleme: 01.02.2025 21:01
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Trump duyurdu! Somali’de DEAŞ’ın üst düzey örgüt üyesini öldürdük

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin operasyonla öldürüldüğünü bildirdi. Bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Trump, 'Sizi buluruz ve sizi öldürürüz.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin operasyonla öldürüldüğünü bildirdi.

Trump duyurdu! Somali’de DEAŞ’ın üst düzey örgüt üyesini öldürdük

Trump, konuya ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Söz konusu üst düzey örgüt üyesinin mağarada saklandığını ve ABD ile müttefiklerini tehdit ettiğini belirten Trump, kendisinin talimatı doğrultusunda sabah yapılan nokta atışı hava saldırısıyla üst düzey örgüt üyesi ile başka teröristlerin öldürüldüğünü ifade etti.

Trump, saldırıda sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirterek, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırı planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi. Ama ben yaptım." ifadesini kullandı.

Bu operasyonun DEAŞ ve Amerikalıları tehdit eden herkese önemli bir mesaj verdiğini kaydeden Trump, "Sizi buluruz ve sizi öldürürüz." dedi.

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