Moskova’da Trump’a dair görüşler! Savaşın sonlanması için umut var mı?

A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova sokaklarında Rus vatandaşlarıyla yaptığı röportajda, Trump'ın başkanlığa dönüşüyle birlikte Rusya-ABD ilişkilerinde nasıl bir değişim yaşanacağına dair görüşleri aldı. Röportajlarda dikkat çeken en önemli konu, Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı bitirip bitiremeyeceği sorusuydu. Birçok Rus, Trump'ın başkanlığa dönüşünün, Ukrayna Savaşı'nın barışçıl bir şekilde sona ermesine yardımcı olabileceğini umuyor.

Bir Rus vatandaşı, Trump'ın göreve başlamasının ardından "Ukrayna savaşının son bulacağına inanıyoruz. Putin ile Trump bu sorunu barışçıl bir şekilde çözebilir," şeklinde konuştu. Trump'a duyulan bu umut, Ruslar arasında yaygın. Diğer bir vatandaş ise, Trump'ın vaatlerine güvenerek "Trump önemli vaatlerde bulunmuştu. Bence o bu vaatleri yerine getirebilir ve Ukrayna sorununu çözebilir," dedi.

Ancak, bazı Ruslar Trump'ın başkanlık görevini üstlenmesinin ardından Rusya-ABD ilişkilerinde çok fazla değişiklik beklemiyor. Bir başka görüş ise, "Trump'ın iktidara gelmiş olması ilişkilerimizi hiçbir şekilde etkilemeyecek. Savaşın sonlandırılmasını istemesi mümkün, ancak bunu yapmaz. Çünkü savaş ABD'nin işine geliyor," şeklindeydi.

Bir başka Rus vatandaşı ise, "Trump'ın sadece ABD için çalışacağını düşünüyorum. Bu savaşı durdurmak onun için öncelikli bir konu değil. Sadece vaatlerde bulunacaktır," yorumunu yaptı.

Moskova vatandaşları Trump ve Putin arasındaki görüşmelerin bu konuda belirleyici olacağını ifade ederek, "Putin ile Trump arasında yapılacak görüşmeler çok önemli olacak. Ancak şunu da unutmamalıyız ki, Trump'ın önceliği kendi ülkesinin çıkarları olacaktır. Eğer bu savaşın bitmesi, ABD'ye fayda sağlamıyorsa, Trump somut bir adım atmakta zorlanabilir," dedi.

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Bir başka görüş ise, Trump'ın göreve başladığında çok fazla değişiklik olmayacağı yönünde. "Trump'ın gelişinin Rusya-ABD ilişkilerine bir etkisi olmayacak. Trump'ın iktidarı, her şeyden önce kendi halkına fayda sağlamaya yönelik olacak," şeklinde bir yorum da geldi.

Ruslar arasında Trump'a karşı duyulan iyimserlik, Ukrayna savaşına çözüm bulunacağı yönündeki beklentilerle karışık. Bazı vatandaşlar, savaşın sona ermesi için görüşmelerin yapılacağını umut etse de, Putin ile Trump arasındaki zorlu müzakerelerin zaman alabileceği düşünülüyor.

Moskova sokaklarında yapılan bu röportajlar, Trump'ın yeni dönemde ABD-Rusya ilişkilerini nasıl şekillendireceği konusunda kafaları karıştırmaya devam ediyor. Trump'ın ne kadar etkili olacağı ve Ukrayna Savaşı'na çözüm bulup bulamayacağı, şüphesiz önümüzdeki dönemde dünya gündeminde önemli bir yer tutacak.