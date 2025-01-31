01 Şubat 2025, Cumartesi
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İsrail WhatsApp'a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 31.01.2025 23:00 Güncelleme: 31.01.2025 23:53
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İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi

Meta çatısı altındaki anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşık 90 gazeteci ve sivil toplum üyesinin İsrail merkezli bir şirketin casus yazılımıyla hedef alınmış olabileceğini bildirdi. bir WhatsApp yetkilisi, saldırıların 2024 Aralık'ta kesintiye uğradığını ve hedeflerin ne kadar süredir tehdit altında olduğunun net bilinmediğini belirten yetkili, bu saldırıların grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiğine inandığını ifade etti.

The Guardian gazetesinin haberine göre, bir WhatsApp yetkilisi, gazeteciler ve sivil toplum üyelerinden oluşan yaklaşık 90 kişinin "Paragon Solutions" adlı İsrail şirketinin casus yazılımıyla "hedef alındığına ve muhtemelen bilgilerinin ele geçirildiğine dair yüksek güven" duyduklarını belirtti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Saldırıların 2024 Aralık'ta kesintiye uğradığını ve hedeflerin ne kadar süredir tehdit altında olduğunun net bilinmediğini belirten yetkili, bu saldırıların grup sohbetlerine gönderilen kötü amaçlı PDF dosyaları aracılığıyla gerçekleştirildiğine inandığını ifade etti.

İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi

Yetkili, WhatsApp'ın, Paragon'a yasal uyarı mektubu gönderdiğini ve bu şirkete karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı.

Şirket yetkilisi, siber saldırılara işaret ederek "Bu casus yazılım şirketlerinin neden hukuka aykırı eylemlerinden sorumlu tutulması gerektiğinin son örneğidir." diye konuştu.

İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi

Whatsapp'ın, söz konusu saldırıdan etkilenmiş olduğunu düşünülen kişileri doğrudan bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırının arkasında kim olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken Paragon ise henüz iddialara yanıt vermedi.

Paragon'un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaştığında, yazılımı kontrol eden kişi, WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tamamen erişebiliyor.

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İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi

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