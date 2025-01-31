İsrail WhatsApp’a sızdı! Casus yazılımdan 90 kişi etkilendi

Whatsapp'ın, söz konusu saldırıdan etkilenmiş olduğunu düşünülen kişileri doğrudan bilgilendirildiği kaydedildi.

Saldırının arkasında kim olduğuna dair net bir açıklama yapılmazken Paragon ise henüz iddialara yanıt vermedi.

Paragon'un casus yazılımı Graphite, bir telefona bulaştığında, yazılımı kontrol eden kişi, WhatsApp gibi şifreli uygulamalardan gelen mesajları okuyabiliyor ve telefona tamamen erişebiliyor.