Almanya’da camilere tehdit ve kışkırtıcı mektup!

Almanya'nın Dortmund kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisine, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği bildirildi.

DİTİB tarafından yapılan açıklamada, dün Dortmund kentindeki DİTİB Camisi ile Düsseldorf'taki Fas İslam Camisi'ne, kışkırtıcı ve tehdit içerikli mektuplar gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, her iki olayın da polise bildirildiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

BOMBA İHBARLARI YAPILMIŞTI

Geçen hafta da Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki bazı DİTİB camilerine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bomba ihbarları yapılmış, cuma namazı kılınamayan camilerde yapılan aramalarda ihbarların asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.