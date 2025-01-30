30 Ocak 2025, Perşembe
Haberler Dünya Haberleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 11:09 Güncelleme: 30.01.2025 14:15
ABONE OL
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu

İsveç basını, Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonlarıyla tanınan 38 yaşındaki Salwan Momika’nın dün gece Södertälje’deki bir apartman dairesinde silahla vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay anında Momika’nın TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı belirtilirken, polis henüz ölümüne dair resmi bir doğrulama yapmadı.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Salwan Momika'nın, vurularak öldürüldüğü bildirildi. Aftonbladet gazetesinin haberine göre, 38 yaşındaki Momika dün gece Södertälje kentindeki bir apartman dairesinde vurularak öldürüldü.

KUR'AN-I KERİM'İ YAKAN SALWAN MOMİKA ÖLDÜRÜLDÜ

POLİS CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Salwan Momika, Tiktok'ta canlı yayın yaparken evinde silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Momika'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis, şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Salwan Momika evinde öldürüldü (ahaber.com.tr)Salwan Momika evinde öldürüldü (ahaber.com.tr)

MOMİKA YARGILANIYORDU

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika ve Salwan Najem'in nefret suçu işledikleri gerekçesiyle yargılanmaları 16 Ocak'ta başlamıştı.

SALWAN MOMİKA ÖLDÜRÜLDÜ!

Stockholm Bölge Mahkemesinden yapılan açıklamada, Salwan Momika ile Salwan Najem adındaki iki sanığın, dört ayrı olayda Kur'an-ı Kerim yakma eyleminde bulunarak "etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçu işledikleri" gerekçesiyle yargılandığı bildirilmişti.

Mahkemenin kararını 31 Ocak Cuma günü saat 11.00'de açıklaması bekleniyordu.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu

ÇOK SAYIDA PROVOKASYONA İMZA ATMIŞTI

Salwan Momika ve Salwan Najem, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika ve Najem daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika'nın 3 Eylül 2023'te Malmö kentinde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti.

Momika, son olarak 21 Ekim 2023'te Stockholm'ün merkezinde İsrail'e destek mitingi yaparak Kur'an-ı Kerim ve Filistin bayrağı yakmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Salwan Momika öldürüldü! İsveç basını duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör