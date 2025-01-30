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Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump'ın kararı sonrası ABD'den flaş hamle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.01.2025 10:14 Güncelleme: 30.01.2025 10:32
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Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle

ABD Başkanı Donald Trump 30 bin 'suçlu göçmen' için Guantanamo'da tesis hazırlanması talimatı verdi. Yapılan hazırlıkların ardından Trump yönetimi, yasa dışı göçmenleri uçaklarla Kolombiya ve Guatemala'ya göndermeye başladı. Görüntülerde, göçmenlerin elleri ve ayakları bağlı şekilde uçaklara bindirildiği görüldü. Bazı ABD vatandaşları bu durumu eleştirirken, hükümet sınır dışı işlemlerine devam edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak giren 'suçlu göçmenlerin' gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını verdi.

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"30 BİN SUÇLU İÇİN TESİS HAZIRLAYIN TALİMATI"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda 'suçlunun' geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti. Alınan tedbirler kapsamında, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin 'suçlu göçmenin' tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI

Trump açıklamasında, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz" dedi.

Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle

UÇAKLARLA GÖNDERMEYE BAŞLADILAR

Trump yönetimi, ülkedeki yasa dışı göçmenleri uçaklarla Kolombiya ve Guatemala gibi ülkelere göndermeye başladı.

Görüntülerde, göçmenlerin elleri ve ayakları bağlanarak uçaklara bindirildiği görülüyor. Meksika, sınır dışı edilen göçmenler için kamplar oluşturacağını duyurdu.

Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle

ELEŞTİRİLER VAR AMA...

Öte yandan, bazı ABD vatandaşları, göçmenlere yönelik muamele nedeniyle hükümeti eleştirirken yönetim geri gönderme işlemlerinin devam edeceğini vurguladı.

Trump’tan suçlu göçmenler için talimat!Trump’tan suçlu göçmenler için talimat! TRUMP'TAN "SUÇLU GÖÇMENLER" İÇİN TALİMAT!

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Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump’ın kararı sonrası ABD’den flaş hamle

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