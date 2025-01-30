Elleri ve ayaklarını bağlayıp gönderdiler! Trump'ın kararı sonrası ABD'den flaş hamle
ABD Başkanı Donald Trump 30 bin 'suçlu göçmen' için Guantanamo'da tesis hazırlanması talimatı verdi. Yapılan hazırlıkların ardından Trump yönetimi, yasa dışı göçmenleri uçaklarla Kolombiya ve Guatemala'ya göndermeye başladı. Görüntülerde, göçmenlerin elleri ve ayakları bağlı şekilde uçaklara bindirildiği görüldü. Bazı ABD vatandaşları bu durumu eleştirirken, hükümet sınır dışı işlemlerine devam edeceğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye kaçak giren 'suçlu göçmenlerin' gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını verdi.
"30 BİN SUÇLU İÇİN TESİS HAZIRLAYIN TALİMATI"
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda 'suçlunun' geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını ifade etti. Alınan tedbirler kapsamında, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin 'suçlu göçmenin' tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı.
TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI
Trump açıklamasında, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz" dedi.
UÇAKLARLA GÖNDERMEYE BAŞLADILAR
Trump yönetimi, ülkedeki yasa dışı göçmenleri uçaklarla Kolombiya ve Guatemala gibi ülkelere göndermeye başladı.
Görüntülerde, göçmenlerin elleri ve ayakları bağlanarak uçaklara bindirildiği görülüyor. Meksika, sınır dışı edilen göçmenler için kamplar oluşturacağını duyurdu.