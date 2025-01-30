Sömürgeci Fransa Çad’daki son askeri üssünü de devretti! Askeri varlığı sona erdi

Çad Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, başkent Encemine'de bulunan Adji Kossei Üssü, Fransız askerlerinden devralındı. Açıklamada, "Adji Kossei Üssü'nün devralınması, Fransız güçlerinin Çad'daki varlığının tamamen sona ermesini sağlamıştır. Bu devir teslim, üst düzey yetkililerin iradesine, özellikle Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ve Çad halkının taleplerine uygun şekilde gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu adımla birlikte Fransa'nın Çad'daki yaklaşık 40 yıllık askeri varlığı sona ermiş oldu.

SAVUNMA ANLAŞMASI İPTAL EDİLMİŞTİ

Çad hükümeti, 28 Kasım 2024'te Fransa ile savunma sanayisi ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı iptal ettiğini duyurmuştu. Bu kararın ardından Fransız savaş uçakları ve askeri birlikleri ülkeyi terk etmeye başladı.

FRANSIZ ÜSLERİ TEK TEK DEVREDİLDİ

Fransa'nın Çad'daki askeri varlığını sonlandırma süreci, 2024 yılının son aylarında hız kazandı. Fransız askerlerinin konuşlu olduğu Faya Askeri Üssü 26 Aralık 2024'te, Abeche Askeri Üssü ise 12 Ocak 2025'te Çad ordusuna teslim edildi.

Son olarak Adji Kossei Üssü'nün de devriyle birlikte Fransa'nın Çad'daki askeri varlığı resmen sona ermiş oldu. Bu gelişme, Fransa'nın Afrika'daki askeri etkisinin giderek zayıfladığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.