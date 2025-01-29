Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, Zawtar'a düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin yaralandığını aktardı. Lübnan basını, saldırıların İsrail'e ait dronlarla düzenlendiğini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" olarak nitelendirerek, kınadı.