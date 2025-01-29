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Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 29.01.2025 02:14 Güncelleme: 29.01.2025 02:16
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Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Zawtar’a düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı 24’e yükseldi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları 'Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali' ifadeleriyle kınadı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaralı sayısı arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Nebatiye'ye düzenlediği saldırıda yaralı sayısının 20'ye yükseldiğini belirterek, Zawtar'a düzenlenen hava saldırısında ise 4 kişinin yaralandığını aktardı. Lübnan basını, saldırıların İsrail'e ait dronlarla düzenlendiğini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, saldırıları "Lübnan egemenliğinin bir başka ihlali ve ateşkes anlaşmasının bariz bir ihlali" olarak nitelendirerek, kınadı.

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Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı Terör devleti ateşkes dinlemiyor! İsrail’den Lübnan’ın güneyine hava saldırısı
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