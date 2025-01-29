29 Ocak 2025, Çarşamba
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Gündem: Ateşkes! ABD Başkanı Donald Trump ile katil Netanyahu ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.01.2025 00:07 Güncelleme: 29.01.2025 00:14
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Gündem: Ateşkes! ABD Başkanı Donald Trump ile katil Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile katil Netanyahu 4 Şubat’ta Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Görüşmede Gazze’deki ateşkes başta olmak üzere bölgesel konular görüşülecek.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.

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Gündem: Ateşkes! ABD Başkanı Donald Trump ile katil Netanyahu ile görüşecek Gündem: Ateşkes! ABD Başkanı Donald Trump ile katil Netanyahu ile görüşecek Gündem: Ateşkes! ABD Başkanı Donald Trump ile katil Netanyahu ile görüşecek

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