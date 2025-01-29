Suriye Lideri Şara'dan flaş talep! Rusya'dan Esad'ı istedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise basın mensuplarının Suriye'nin, Moskova'nın ülkedeki askeri üslerin mevcudiyetinin devamına izin vermesi karşılığında Esad'ın geri dönmesini talep ettiğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

RUSYA'DAN SURİYE İLE "KAPSAMLI DİYALOG" VURGUSU

Dün gerçekleştirilen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katılmıştı. Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik" ifadelerini kullanmıştı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtmişti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık" demişti. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurgulamıştı.

GÖRÜŞME NASIL GEÇTİ?

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etmişti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.