İngiltere'den 97 milyar dolarlık yatırım: Avrupa'nın "Silikon Vadisi" olacak
İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, Oxford ve Cambridge arasındaki bölgenin 78 milyar sterlin (97 milyar dolar) ekonomik katkı sağlaması beklenen dev bir büyüme planını duyurdu. Bu strateji, bölgeyi Avrupa'nın teknoloji ve inovasyon merkezi, yani Silikon Vadisi'ne dönüştürmeyi hedefliyor. Yüksek teknoloji, yapay zeka ve bilimsel araştırmalarda bir güç merkezi olacak bölgenin, İngiltere'nin küresel ekonomik gücünü pekiştirmesi beklentiler arasında zirvede.
Maliye Bakanı Rachel Reeves, büyümeye ilişkin yaptığı önemli bir konuşmada, Avrupa'nın kendi Silikon Vadisi'ni yaratmak amacıyla Oxford-Cambridge koridoru planlarını açıkladı.
Girişim, Başbakan Sir Keir Starmer'ın projenin başarısını garantilemek için düzenleyici engelleri ortadan kaldırma sözü vermesiyle inovasyonu ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.
Reeves, Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamında yeni adımların atılacağına dikkati çekerek, "Bu şehirler, dünyanın en iyi üniversitelerinden ve en yoğun inovasyon kümelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bölge; yaşam bilimleri, imalat ve yapay zeka alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez. Bu bölge Avrupa'nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.
ÜLKE EKONOMİSİNE 78 MİLYAR STERLİN KATKI SAĞLAYACAK
Dünya standartlarındaki şirketlerin büyümek için hızlı bir şekilde yatırıma başlayabileceği bir yere ve yeteneklere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Reeves, bölgenin potansiyel taşıdığını ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılacağını söyledi.
Bakanlığın açıklamasında ise Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamındaki yatırımların, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin katkı sağlayacağına işaret edildi.
ORADA NELER OLACAK?
Şansölyenin konuşmasında açıklayacağı tedbirler arasında yeni barajlar ve yeni bir tren istasyonu da yer alıyor.
Reeves'in "Oxford-Cambridge büyüme koridoru" olarak adlandıracağı projenin bir parçası olarak, şehirleri birbirine bağlayacak uzun zamandır önerilen bir demiryolu hattı olan Doğu-Batı demir yolu ve Tempsford'da yeni bir tren istasyonu için finansman konusuna da değinecek.
Proje, Oxford, Milton Keynes ve Cambridge'i Tempsford'daki yeni bir Doğu Sahili Ana Hat istasyonuyla birlikte birbirine bağlayacak. Yol iyileştirmeleri bağlantıyı daha da artıracak ve bölge içindeki seyahati daha verimli hale getirecek.
KENTSEL GELİŞİM DE OLACAK
Ulaşımın yanı sıra önemli bir kentsel gelişim de olacak. Cambridge'de beklenen işçi ve araştırmacı akını için konut sağlamaya yardımcı olmak üzere yaklaşık 4.500 yeni konut planlanıyor.
Su şirketleri ayrıca Fens ve Oxfordshire'daki rezervuarlar da dahil olmak üzere su altyapısına beş yıl içinde 7,9 milyar sterlin yatırım yapmaya hazırlanıyor.
Hükümet, yaşam bilimleri, yapay zeka ve ileri üretim gibi sektörlerdeki işletmeleri buraya çekmek ve onlara yer açmak için yeni laboratuvar ve ofis alanları inşa etmeyi hedefliyor.
SİLİKON VADİSİ NEDİR?
Silikon Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, özellikle San Francisco Körfez Bölgesi'nde yer alan bir bölgedir. Dünyanın en büyük teknoloji ve inovasyon merkezi olarak bilinir. Adını, burada yerleşik olan pek çok teknoloji şirketinin üretiminde kullanılan silikon mikroçiplerden alır.
Silikon Vadisi, Apple, Google, Facebook, Tesla, Intel gibi dev teknoloji firmalarının merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, bu bölge, teknoloji girişimciliği, yatırım ve araştırma konusunda dünya çapında önemli bir merkezdir. Hem büyük şirketlerin hem de start-up'ların bulunduğu bu bölge, teknolojik yeniliklerin ve dijital devrimlerin merkezi haline gelmiştir.
Silikon Vadisi'nin sunduğu fırsatlar, sadece büyük şirketlere değil, aynı zamanda start-up'lara da büyük bir çekim gücü yaratmaktadır. Bununla birlikte, bölge aynı zamanda üniversiteler, araştırma enstitüleri ve venture capital (risk sermayesi) firmalarıyla birleşerek, teknoloji ekosisteminin gelişimine katkıda bulunur.