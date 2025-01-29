Maliye Bakanı Rachel Reeves, büyümeye ilişkin yaptığı önemli bir konuşmada, Avrupa'nın kendi Silikon Vadisi'ni yaratmak amacıyla Oxford-Cambridge koridoru planlarını açıkladı.

Girişim, Başbakan Sir Keir Starmer'ın projenin başarısını garantilemek için düzenleyici engelleri ortadan kaldırma sözü vermesiyle inovasyonu ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlıyor.

Reeves, Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamında yeni adımların atılacağına dikkati çekerek, "Bu şehirler, dünyanın en iyi üniversitelerinden ve en yoğun inovasyon kümelerinden ikisine ev sahipliği yapıyor. Bölge; yaşam bilimleri, imalat ve yapay zeka alanlarında dünya çapında tanınan bilim ve teknoloji firmaları için bir merkez. Bu bölge Avrupa'nın Silikon Vadisi olma potansiyeline sahip." değerlendirmesinde bulundu.

ÜLKE EKONOMİSİNE 78 MİLYAR STERLİN KATKI SAĞLAYACAK



Dünya standartlarındaki şirketlerin büyümek için hızlı bir şekilde yatırıma başlayabileceği bir yere ve yeteneklere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Reeves, bölgenin potansiyel taşıdığını ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılacağını söyledi.



Bakanlığın açıklamasında ise Oxford-Cambridge Büyüme Koridoru kapsamındaki yatırımların, ülke ekonomisine 78 milyar sterlin katkı sağlayacağına işaret edildi.

ORADA NELER OLACAK?

Şansölyenin konuşmasında açıklayacağı tedbirler arasında yeni barajlar ve yeni bir tren istasyonu da yer alıyor.