Gazzeliler yeniden inşaya başladı! Yıkılan evlerin yerine çadırlar kuruldu

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Filistinliler, saldırılardan sonra evlerine dönmeye başladı. Ancak döndükleri yerlerde onları sadece enkaz ve yıkım bekliyor. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Tel el-Hava bölgesine ulaşan Filistinliler, bombardımanın geride bıraktığı harabelerin üzerine kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Evlerini ve sevdiklerini kaybeden pek çok aile, temel ihtiyaçlara erişimde büyük zorluk çekiyor. Su, gıda ve elektrik gibi hayati gereksinimlerden yoksun olan bölge sakinleri, insani yardım çağrısında bulunuyor.

Bölge halkı, enkazın içinde yeniden yaşam kurmaya çalışırken, uluslararası yardım kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Çocuklar, oyun oynadıkları sokakların artık molozlarla kaplandığını görerek büyüyor.

Yetkililer, yıkımın boyutunun çok büyük olduğunu ve Gazze'nin tekrar yaşanabilir hale gelmesi için uzun yıllara ihtiyaç duyulacağını ifade ediyor. Şu an için Filistin halkı, hayatta kalmak için her gün yeni bir mücadeleye hazırlanıyor.