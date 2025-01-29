Küresel piyasalar merakla bekliyor: Gözler FED kararında!

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi | Fotoğraf: AA

Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarında geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 azalış oldu. Ülkede S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 artarak konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi ise ocakta aylık 5,4 puan azalışla 104,1'e düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan, ABD'nin yeni Hazine Bakanı Scott Bessent'in kademeli olarak her ay yüzde 2,5 olmak üzere evrensel tarife planını desteklediği ve gümrük vergisi oranlarının yüzde 20'ye kadar çıkabileceğine dair haber akışı yakından takip ediliyor.