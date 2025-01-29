29 Ocak 2025, Çarşamba
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ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.01.2025 06:07 Güncelleme: 29.01.2025 08:45
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ABD’nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü

ABD'nin Alaska eyaletinde, bir F-35 savaş uçağının düştüğü ve pilotun güvende olduğu bildirildi. Düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığı ve olayın soruşturulduğu aktarıldı.

Alaska'daki Eielson Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir yetkili, yaptığı açıklamada, olayın askeri üssün pistinde meydana geldiğini aktardı.

ABD'NİN F-35 SAVAŞ UÇAĞI BÖYLE DÜŞTÜ

Yetkili, düşen F-35 savaş uçağının önemli derecede hasar aldığını ve olayın soruşturulduğunu aktardı.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, olayın ardından pilotun güvende olduğu ve kendisinin tetkik amacıyla ordu hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, F-35 savaş uçağının havadan süzülerek hızla yere çakıldığı ve infilak ettiği görülüyor.

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