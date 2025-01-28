Harbin’de buzdan sanat rüzgarı! Heykeltraşlar -30 derecede sanatını icra etti

Çin'in kuzeyindeki Harbin şehri, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyüleyici Uluslararası Buz ve Kar Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Sibirya ikliminin etkisi altındaki şehirde, dondurucu soğuklara rağmen dünyanın dört bir yanından gelen heykeltıraşlar, sanatlarını devasa buz bloklarına işledi. Festivale katılanlar buzdan yapılmış şatolar, heykeller ve sanat eserleri arasında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

A HABER EKİBİ BUZ ŞEHRİNDE

Eksi 30 derecede düzenlenen festivalin nabzını tutan A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, Harbin'de rengarenk etkinlikleri yerinde takip etti. Konserlerden kayak pistlerine, şişme botlardan buzdan sanat eserlerine kadar birçok etkinlikte, ziyaretçilerin coşkusu kameralara yansıdı. A Haber mikrofonuna konuşan katılımcılar, festivalin kültürel zenginliğini ve Harbin'in turizm potansiyelini anlattı.

A Haber ekran görüntüsü

ZİYARETÇİLERDEN RENKLİ YORUMLAR

Pekin Üniversitesi öğrencisi Tian Jiaxuan, "Tatilden sonra birçok arkadaşım Harbin'e geldi. Buz ve kar manzarası harika, yerel halk bizi çok sıcak karşıladı," diyerek duygularını ifade etti. Brezilyalı bir ziyaretçi ise, "Memleketim Brezilya'da böyle manzaralar yok. Harbin'e gelmek adeta bir rüyaya adım atmak gibi," dedi.

CHINAICE-SNOW-FESTIVAL (AFP)

Rusya'dan katılan bir heykeltıraş ise, "Her yıl Harbin'de heykeltıraşlar arasında yarışma düzenleniyor. Bu yıl taş adam efsanesini bir heykelde canlandırıyorum," diyerek sanatını buzla buluşturmanın heyecanını anlattı.

CHINAICE-SNOW-FESTIVAL (AFP)

30 DERECEDE SANAT VE EĞLENCE BİR ARADA

Buzdan devasa şatoların arasında kayak yapan, şişme botlarla eğlenceli anlar yaşayan ziyaretçiler, konserlerle de soğuğa meydan okudu. Sanatın ve eğlencenin buluştuğu Harbin Buz ve Kar Festivali, her yaştan katılımcıya unutulmaz bir deneyim sunuyor.

A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek

5 ŞUBAT'A KADAR AÇIK

Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılar ve turistler sayesinde, Harbin bir kez daha buzdan bir masal şehrine dönüştü. Festival, 5 Şubat'a kadar kapılarını açık tutarak misafirlerini ağırlamaya devam edecek.