İsrail’de İran casusu alarmı! Yedek askerler Tahran’a çalışırken yakalandı

İngiltere merkezli The Times'ın bildirdiğine göre İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, baş şüpheli Yuri Eliasfov'un, 21, Demir Kubbe biriminde görev yaptığını ve geçen yılın Eylül ayından itibaren gizli bilgileri İranlı bir görevliye iletmek için para aldığını açıkladı.

The Times ekran görüntüsü

İstihbarat servisinin paylaştığı bilgilere göre Eliasfov, 21 yaşındaki arkadaşı Georgi Andreyev'i de işe aldı.

İRAN KAFKASYA'DAN CASUS MU TOPLUYOR?

Şüphelilerin geçmişi kamuoyuna açıklanmadı ancak daha önceki raporlarda, İran'ın, kuzeyine komşu Kafkasya'da aile geçmişi olan İsrailliler arasında eleman toplama faaliyetlerinden söz ediliyor.

Eylül ayında iddia edilen bir casusun, başbakan Binyamin Netanyahu da dahil olmak üzere İsrailli liderleri öldürme planına karıştığı iddia edildi. Peşinat aldığı ve talimat almak için Türkiye'den İran'a kaçırıldığı öne sürüldü.