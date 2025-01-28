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Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin'i öldürmeye çalıştı

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Giriş: 28.01.2025 11:08 Güncelleme: 28.01.2025 11:36
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Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin’i öldürmeye çalıştı

Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Ünlü Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, kendi deyimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "öldürmeye çalıştığını" doğrulayarak büyük bir iddia ortaya attı.

Ancak Carlson bu açıklamalar sırasında konuya ilişkin herhangi bir detay vermedi.

Rus medyasında yer alan haberlere göre Carlson, gazeteci Mayte Taibbi ile yaptığı röportajda eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in "Örneğin Putin'e suikast girişiminde bulunarak bile gerçek bir savaşı kışkırtmaya güçlü bir şekilde çabaladığını" savundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. (Kremlin - A Haber Arşiv)ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. (Kremlin - A Haber Arşiv)

CARLSON İDDİA ETTİ AMA...

Ancak Carlson aynı zamanda iddialarının doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir ayrıntı veya kanıt sunmadı. Ayrıca bu girişimin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini ya da iddia edilen suikast girişiminin hazırlıklarına ilişkin diğer koşulları da açıklamadı.

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Carlson'un, 2016'dan 2023'te görevden alınmasına kadar Fox News'de ünlü siyasi talk show "Tucker Carlson Tonight"a ev sahipliği yapmasıyla tanınan Amerikalı bir siyasi yorumcu ve yazar olmasıyla dikkat çekiyor.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin röportaj gerçekleştirirken (AP)ABD'li gazeteci Tucker Carlson ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin röportaj gerçekleştirirken (AP)

Geçen yılın Şubat 2024'ünde Carlson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun bir röportaj gerçekleştirmişti.

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Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin’i öldürmeye çalıştı Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin’i öldürmeye çalıştı Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin’i öldürmeye çalıştı
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