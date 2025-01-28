Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin'i öldürmeye çalıştı
Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
Ünlü Amerikalı gazeteci Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, kendi deyimiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "öldürmeye çalıştığını" doğrulayarak büyük bir iddia ortaya attı.
Ancak Carlson bu açıklamalar sırasında konuya ilişkin herhangi bir detay vermedi.
Rus medyasında yer alan haberlere göre Carlson, gazeteci Mayte Taibbi ile yaptığı röportajda eski ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in "Örneğin Putin'e suikast girişiminde bulunarak bile gerçek bir savaşı kışkırtmaya güçlü bir şekilde çabaladığını" savundu.
CARLSON İDDİA ETTİ AMA...
Ancak Carlson aynı zamanda iddialarının doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir ayrıntı veya kanıt sunmadı. Ayrıca bu girişimin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini ya da iddia edilen suikast girişiminin hazırlıklarına ilişkin diğer koşulları da açıklamadı.
Carlson'un, 2016'dan 2023'te görevden alınmasına kadar Fox News'de ünlü siyasi talk show "Tucker Carlson Tonight"a ev sahipliği yapmasıyla tanınan Amerikalı bir siyasi yorumcu ve yazar olmasıyla dikkat çekiyor.