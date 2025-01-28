Amerikalı gazeteciden flaş iddia: Biden yönetimi Putin’i öldürmeye çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. (Kremlin - A Haber Arşiv)

CARLSON İDDİA ETTİ AMA...

Ancak Carlson aynı zamanda iddialarının doğruluğunu kanıtlayacak herhangi bir ayrıntı veya kanıt sunmadı. Ayrıca bu girişimin ne zaman ve nerede gerçekleştiğini ya da iddia edilen suikast girişiminin hazırlıklarına ilişkin diğer koşulları da açıklamadı.