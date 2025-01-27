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İsrail Lübnan'da ele geçirdiği silahları Ukrayna'ya gönderiyor! Zelenskiy'den Herzog'a teşekkür

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 16:14 Güncelleme: 27.01.2025 16:43
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İsrail Lübnan’da ele geçirdiği silahları Ukrayna’ya gönderiyor! Zelenskiy’den Herzog’a teşekkür

İsrail'in Lübnan'daki İran destekli milis güçleri Hizbullah'la savaşından ele geçirdiği Sovyet ve Rus yapımı silahları Ukrayna'ya göndermeyi planladığı iddia edildi.

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre İsrailli yetkililer Salı günü Ukraynalı diplomatlarla bir silah transferi görüşmek üzere bir araya geldi.

Telegram sosyal mesajlaşma sitesinde Rusya yanlısı bir askeri blog olan Two Majors, Pazar günü 1,2 milyon abonesine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ukrayna'ya Sovyet ve Rus yapımı silahlar tedarik etmeye başladığına dair işaretler var" dedi.

İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'la girdiği mücadelede ele geçirdiği silahların yaklaşık yüzde 60'ının Sovyetler Birliği ve Rusya yapımı olduğu belirtiliyor.

Bunlar arasında Suriye'nin Hizbullah'a verdiği keskin nişancı tüfekleri ve modern Kornet tanksavar füzeleri de yer alıyor. Suriye, Beşşar Esad rejimi döneminde Rusya'nın sadık müttefiki olmuştu.

Hizbullah üyelerinden ele geçirildiği iddia edilen silah mühimmatları (Telegram)Hizbullah üyelerinden ele geçirildiği iddia edilen silah mühimmatları (Telegram)

UKRAYNA'DAN İSRAİL'E TEŞEKKÜR

Ukrayna Büyükelçiliği, İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel'e, ele geçirilen silahların Ukrayna'ya gönderilmesine onay vermesi için İsrail parlamentosuna başvurması nedeniyle teşekkür etti.

Ukrayna büyükelçiliği, "Bu girişimin her iki ülkenin karşı karşıya olduğu ortak tehditlerin tanınmasında önemli bir adım olacağı belirtiliyor. Ukrayna tarafı bu konuya olumlu bir çözüm umudunu dile getirdi" dedi.

ZELENSKİY HERZOG İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bu hafta İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile bir araya gelerek "Ukrayna ve İsrail arasındaki işbirliğine ilişkin önemli konuları görüştü."

İsrail'in verdiği desteğe teşekkür etti.

İsrail devlet başkanı Isaac Herzog ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy (AFP)İsrail devlet başkanı Isaac Herzog ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy (AFP)

İSRAİL-RUSYA- İRAN İLİŞKİSİ

İsrail, tarihsel olarak Rusya'ya karşı tarafsız bir politika benimsemiş olsa da, Moskova ile İran arasındaki bağların derinleşmesi nedeniyle Ukrayna'yla iş birliği yapmaya daha yatkın.

İran, son üç yıldır Rusya'nın önemli bir müttefiki haline gelerek Kremlin'e Ukrayna'ya ateşlenmesi için binlerce İHA ve füze tedarik etti.

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İsrail Lübnan’da ele geçirdiği silahları Ukrayna’ya gönderiyor! Zelenskiy’den Herzog’a teşekkür İsrail Lübnan’da ele geçirdiği silahları Ukrayna’ya gönderiyor! Zelenskiy’den Herzog’a teşekkür İsrail Lübnan’da ele geçirdiği silahları Ukrayna’ya gönderiyor! Zelenskiy’den Herzog’a teşekkür
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