İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre İsrailli yetkililer Salı günü Ukraynalı diplomatlarla bir silah transferi görüşmek üzere bir araya geldi.

Telegram sosyal mesajlaşma sitesinde Rusya yanlısı bir askeri blog olan Two Majors, Pazar günü 1,2 milyon abonesine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Ukrayna'ya Sovyet ve Rus yapımı silahlar tedarik etmeye başladığına dair işaretler var" dedi.

İsrail'in 2024'te Lübnan'da Hizbullah'la girdiği mücadelede ele geçirdiği silahların yaklaşık yüzde 60'ının Sovyetler Birliği ve Rusya yapımı olduğu belirtiliyor.

Bunlar arasında Suriye'nin Hizbullah'a verdiği keskin nişancı tüfekleri ve modern Kornet tanksavar füzeleri de yer alıyor. Suriye, Beşşar Esad rejimi döneminde Rusya'nın sadık müttefiki olmuştu.