Meloni Prens Selman'ın çadırında: İki ülke anlaşmaya vardı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla yaptıkları görüşmelerde, iki ülke arasında 'Stratejik Ortaklık Konseyi' kurulması konusunda anlaşmaya vardı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ve Meloni ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi.
Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.
Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için anlaşmaya imzalar atılırken, Meloni Suudi Arabistan kültürüne ilişkin bilgi aldı.
Bu kapsamda Prens Selman'ın Meloni'yi bir çadırda ağırlaması ortaya bu görüntüleri çıkardı.
İkili, konuşma gerçekleştirdiği esnada El Ula etrafında yürüyüş gerçekleştirdi.
İtalya Başbakanı Meloni, pazar günü Veliaht Prens Bin Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki kışlık tatil merkezlerinden El-Ula kentine gelmişti.
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