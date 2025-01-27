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Meloni Prens Selman'ın çadırında: İki ülke anlaşmaya vardı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.01.2025 13:43 Güncelleme: 27.01.2025 13:51
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Meloni Prens Selman’ın çadırında: İki ülke anlaşmaya vardı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla yaptıkları görüşmelerde, iki ülke arasında 'Stratejik Ortaklık Konseyi' kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Bin Selman ve Meloni ülkenin batısındaki El-Ula kentinde bir araya geldi.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Görüşmede, ortak çıkarlara hizmet eden ikili ilişkiler ve ilişkilerin çeşitli alanlarda desteklenmesi ve geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Konseyi" kurulması için anlaşmaya imzalar atılırken, Meloni Suudi Arabistan kültürüne ilişkin bilgi aldı.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Bu kapsamda Prens Selman'ın Meloni'yi bir çadırda ağırlaması ortaya bu görüntüleri çıkardı.

Foto: Reuters Foto: Reuters

İkili, konuşma gerçekleştirdiği esnada El Ula etrafında yürüyüş gerçekleştirdi.

Foto: Reuters Foto: Reuters

İtalya Başbakanı Meloni, pazar günü Veliaht Prens Bin Selman ile görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın batısındaki kışlık tatil merkezlerinden El-Ula kentine gelmişti.

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Meloni Prens Selman’ın çadırında: İki ülke anlaşmaya vardı Meloni Prens Selman’ın çadırında: İki ülke anlaşmaya vardı Meloni Prens Selman’ın çadırında: İki ülke anlaşmaya vardı
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