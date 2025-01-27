400 yıllık haritada akılalmaz sır! "Amerika'nın en büyük gizemi çözülebilir"
İngiltere’deki British Museum’da sergilenen 400 yıllık harita, uzmanlar tarafından incelendi. Beklemedikleri bir keşif yapan uzmanlar, bu harita üzerindeki buluşun, ABD’nin en büyük gizemini çözebileceğini açıkladı.
Kraliçe I. Elizabeth dönemi, Sir Walter Raleigh ve kayıp İngiliz kolonisi, tarihçiler için büyük bir merak konusuydu. Ancak uzmanlar, 400 yıl sonra bu gizemi çözebilecek bir iz bulmuş olabilir.
KAYIP KOLONİ VE SONRASI: RONAKE'NİN ESRARENGİZ KAYBOLUŞU
Daily Mail'in haberine göre, 1584 yılında bir grup İngiliz, Kuzey Karolina sınırlarında Roanake Kolonisi'ni kurdu. Yerleşim için uygun alanlar arayan İngilizler, 1587'de Roanake Adası'na yerleşti.
Ancak 1590'da koloninin izleri kayboldu ve 100'ün üzerinde kişiden geriye hiçbir şey kalmadı. Koloni, birdenbire ortadan yok olmuştu.
KEŞFEDİLEN GİZEMLİ HARİTA: LA VİRGİNEA PARS
Uzmanlar, İngiltere'deki British Museum'da sergilenen 400 yıllık "La Virginea Pars" haritası üzerinde dikkat çekici bir keşif yaptı. John White tarafından çizilen harita, ABD'nin en büyük tarihsel gizemini çözebilecek anahtarları barındırıyor olabilir.
GÖRMEYİ BEKLEMEDİKLERİ KEŞİF: HARİTADA GİZLİ İZLER
Harita üzerinde yapılan incelemeler, daha önce fark edilmeyen önemli bir detayı gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, 1585'te çizilen haritaya sonradan müdahale edildiğini ve küçük bir bölgenin kapatıldığını tespit etti. Bu kapalı alanın, Roanake Kolonisi'nin kaybolduğu noktadan yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.
Kim Sloan ve Alice Rugheimer, bu boş alanın 2007 yılında İngiliz seramiklerinin bulunduğu bölgeyle örtüştüğünü ifade etti. Sloan, ayrıca bugünkü Raleigh şehrinin bulunduğu bölgede, koloniye ait kalenin sembolünü keşfettiğini söyledi.
İNGİLİZLER YENİ BAŞKENT UMUDUYLA GELMİŞTİ
Kraliçe I. Elizabeth ve kaşif Sir Walter Raleigh, 1580'lerde Amerika'daki seferlerinin İngiltere için yeni bir başkent yaratacağına inanıyorlardı. Raleigh'in gemisi, Amerika'ya İngiliz kadın ve çocukları taşıyan ilk gemiydi. Bu koloni, İngiltere için yeni bir dünya düzeni inşa etme hayaliyle kurulmuştu.
KOLONİNİN KAYIP HİKAYESİ: NELER OLMUŞTU?
Haritanın çizeri olan Vali John White, kızı Eleanor White Dare ile Roanake Kolonisi'ne ulaşmıştı. Ancak, White İngiltere'ye döndüğünde savaş nedeniyle koloniye geri dönemedi. Üç yıl sonra geri döndüğünde ise ne koloniye ne de yerleşimcilerine dair hiçbir iz bulamadı.
Tek bulduğu, Kızılderili "Crotoan" kabilesine ait bir tabelaydı.
KAYIP NEDENLERİ: İSPANYOL SALDIRISI HASTALIK VE ASİMİLASYON
Koloninin kayboluşuyla ilgili birçok teori öne sürüldü. Bazıları, hastalık nedeniyle ölüm olduğunu iddia etti. Diğer teorilere göre, kolonideki İngilizler, Amerikan yerlileri ya da İspanyol yerleşimciler tarafından öldürülmüş olabilir. Hatta bazı uzmanlar, İngilizlerin Amerikan yerli kabileleri tarafından asimile olmuş olabileceğini öne sürüyor.