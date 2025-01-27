400 yıllık haritada akılalmaz sır! "Amerika'nın en büyük gizemi çözülebilir"

Kraliçe I. Elizabeth dönemi, Sir Walter Raleigh ve kayıp İngiliz kolonisi, tarihçiler için büyük bir merak konusuydu. Ancak uzmanlar, 400 yıl sonra bu gizemi çözebilecek bir iz bulmuş olabilir.

KAYIP KOLONİ VE SONRASI: RONAKE'NİN ESRARENGİZ KAYBOLUŞU

Daily Mail'in haberine göre, 1584 yılında bir grup İngiliz, Kuzey Karolina sınırlarında Roanake Kolonisi'ni kurdu. Yerleşim için uygun alanlar arayan İngilizler, 1587'de Roanake Adası'na yerleşti.

Ancak 1590'da koloninin izleri kayboldu ve 100'ün üzerinde kişiden geriye hiçbir şey kalmadı. Koloni, birdenbire ortadan yok olmuştu.