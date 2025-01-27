Yunan medyasında Türkiye paniği: Mavi Vatan korkuttu! “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor”

Yunan medyasında Türkiye'nin deniz gücü ve Mavi Vatan politikası gündemi bir kez daha sarstı. Pentapostagma gazetesi, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" başlığıyla Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve stratejik hamlelerini ele aldı.

TÜRK DONANMASI KOMŞU'YU RAHATSIZ EDİYOR

Pentapostagma, Türkiye'nin güçlü bir deniz gücü inşa ettiğine dikkat çekerek, Türk Donanması'nın Ege ve Akdeniz'deki etkisini artıracağına vurgu yaptı.