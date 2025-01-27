Yunan medyasında Türkiye paniği: Mavi Vatan korkuttu! “Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor”
Türkiye’nin deniz gücündeki yükselişi ve Mavi Vatan politikası, Yunanistan’da endişe yaratmaya devam ediyor. Yunan basını, Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini yakından takip ederken, Pentapostagma haber ajansı, Ege’deki egemenliğin tehlikeye girdiğini duyurdu. Atina hükümetinin Savunma Bakanı ise Ankara’nın askeri hamlelerini hedef aldı.
Yunan medyasında Türkiye'nin deniz gücü ve Mavi Vatan politikası gündemi bir kez daha sarstı. Pentapostagma gazetesi, "Türk Deniz Kuvvetleri büyüyor, Ege'deki egemenliğimizi tehdit ediyor" başlığıyla Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve stratejik hamlelerini ele aldı.
TÜRK DONANMASI KOMŞU'YU RAHATSIZ EDİYOR
Pentapostagma, Türkiye'nin güçlü bir deniz gücü inşa ettiğine dikkat çekerek, Türk Donanması'nın Ege ve Akdeniz'deki etkisini artıracağına vurgu yaptı.
Haberde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına yer verilirken, "Bunlar milletimizin dünya denizlerindeki gücünü ve kararlılığını temsil edecek. Türkiye, sahada caydırıcılığı ve masada söz sahibi olmasıyla denizde güçlü bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir." ifadeleri, Yunan basınında büyük bir endişe yarattı.
TÜRK SAVAŞ GEMİLERİ YUNANIN RADARINDA
Pentapostagma, Türk savaş gemilerinin, Türkiye'nin Akdeniz, Ege ve Karadeniz'deki stratejik etkisini artırmaya yönelik son hamlesi olarak değerlendirdi.
Türk tersanelerinde inşa edilen 29 yeni gemi ile birlikte Türkiye'nin donanma gücünün 209 gemiye ulaşacağı belirtildi. Bu gelişmenin, Yunanistan'ın bölgedeki egemenliğini tehdit ettiği savunuldu.
Kıdemli araştırmacı Süha Çubukçuoğlu, Türkiye'nin deniz gücünün sadece bölgesel dengeleri değil, aynı zamanda Türkiye'nin küresel deniz gücü olarak konumlanmasını da sağladığını söyledi.
MAVİ VATAN: TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ YANSITAN STRATEJİ
Pentapostagma, Türkiye'nin deniz stratejisinin temelini oluşturan Mavi Vatan doktrininin 2006 yılında Türk deniz subayları tarafından geliştirildiğini ve hükümet tarafından benimsenerek uygulamaya alındığını aktardı.
Mavi Vatan'ın, Türkiye'nin çevre sularındaki daha geniş egemenlik hakkını savunduğu ve bu doktrinin, bölgedeki stratejik önemi arttıran bir faktör olduğu vurgulandı.
EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE ÇATIŞMA İHTİMALİ VAR MI?
Haberde, Türkiye'nin denizlerdeki tutumunun Yunanistan ve Kıbrıs'la enerji kaynakları açısından yaşanacak yeni çatışmalara yol açabileceği öe sürüldü.
Türkiye'nin bölgedeki etkinliği arttıkça, Yunanistan'ın savunma stratejilerinin de yeniden şekillendiği görülüyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN SAVUNMA SANAYİİ HAMLESİ TEDİRGİNLİK YARATTI
Türkiye'nin savunma sanayisinde kaydettiği büyük ilerlemeler de Yunan medyasının gündeminde.
Başkan Erdoğan'ın savunma sanayisini millileştirme hamlesi, Türkiye'nin Batı'dan aldığı silah bağımlılığını büyük ölçüde azaltırken, yerli silah sistemlerinin envanterin yüzde 75-80'ini oluşturduğu vurgulandı.
Türkiye'nin diğer ülkelerle savunma sanayi ihracatını artırması, Yunanistan'da rahatsızlık yaratan bir başka unsur olarak dikkat çekiyor.
YUNANİSTAN SAVUNMA BAKANI'NDAN KÜSTAHÇA İTHAM
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin deniz gücü karşısında duyduğu endişeyi X sosyal medya platformunda dile getirdi.
Dendias, Mavi Vatan doktrini ile ilgili olarak "Bu, Yunanistan'ı açıkça tehdit eden, uluslararası sınırları ihlal eden, açıkça uluslararası hukuka aykırı olan, neo-emperyalist bir hayaldir. Bu saçmalık asla uygulanmayacaktır" diyerek Türkiye'ye yönelik küstahça ithamlarda bulundu.
Dendias'ın bu ifadeleri, Yunanistan'ın Türkiye'nin bölgedeki stratejik hamlelerinden duyduğu korkuyu gözler önüne seriyor.
Türkiye'nin deniz gücündeki hızlı yükselişi, Yunanistan'ı hem savunma politikalarını hem de uluslararası ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorluyor.