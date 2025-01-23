Batı medyasında Trump depremi! Medya devleri CNN ve NBC yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

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New York ya da Washington'da üretim maliyetleri yüksek bazı prodüksiyonların, giderlerin azaltılması amacıyla Atlanta'ya taşınabileceği öne sürülen haberde, CNN'in tanınmış ve sözleşmeli isimlerinin işten çıkartılacak kişiler arasında olmadığı vurgulandı.

70 MİLYON DOLARDAN FAZLA YATIRIM



CNN Üst Yöneticisi (CEO) Mark Thompson, ocak ayı başlarında katıldığı bir toplantıda, şirketin, dijital faaliyetlerini finanse etmek üzere Warner Bros. Discovery'den "70 milyon dolardan fazla" yatırım aldığını söylemişti.



Bu yatırımın bir kısmının CNN'in potansiyel büyüme alanları olarak gördüğü veri bilimi ve ürün geliştirme gibi alanlarda çalışanların işe alınması için harcanacağı öngörülüyor.