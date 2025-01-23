Onlarca yıl halkın korkulu rüyası oldu! İşte Beşşar Esad rejiminin Hava İstihbarat Şubesi

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Huşen, "İlk başta 10 kişiydik ama 2 saat içinde aramıza 7-8 yaşlarında iki çocuk dahil 4 kişi daha katıldı. Hücrede 14 kişiyle bir metrekarelik alanda tam 7 gün geçirdik. Gün boyunca sadece sabahları tuvalete gitmemize izin vardı. Yemekler plastik tabaklarda veriliyordu." diye konuştu.



"ASIL İŞKENCE PSİKOLOJİKTİ"



Her gün yaklaşık bir saat süren sorguya götürüldüklerini, o sırada koridorda beklerken gardiyanlar tarafından sebepsizce dövüldüklerini kaydeden Huşen, "asıl işkencenin fiziksel değil psikolojik olduğuna" işaret etti ve bazen bu sorgularda korkuyla isim vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.



Huşen, tutuklamaların keyfi olduğunu vurgulayarak, "Suçla ilgisi olup olmamanız önemli değildi, onların amacı sadece tutuklu sayısını artırıp, subaylara 'Tüm göstericileri yakaladım' diyebilmekti." dedi.