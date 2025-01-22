Kıyamet miyavlaması! Ukrayna'dan Rus askerlerine "kedi tuzağı"! Rus komutandan itiraf geldi

Araştırma şirketi Dalia Research'e göre, Rusya'nın dünyanın en çok kedi seven ülkesi olduğu ve insanlarının yüzde 59'unun en az bir kediye sahip olduğu söyleniyor.

Rus savaş yanlısı aktivistler geçen yıl askerlerin fare ve diğer kemirgen istilasıyla başa çıkmak için cephedeki siperlere kedi getirmeye başladığını söyledi.