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Kıyamet miyavlaması! Ukrayna'dan Rus askerlerine "kedi tuzağı"! Rus komutandan itiraf geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.01.2025 11:15 Güncelleme: 22.01.2025 11:28
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Kıyamet miyavlaması! Ukrayna’dan Rus askerlerine kedi tuzağı! Rus komutandan itiraf geldi

Rus bir asker, Ukrayna askerlerinin kedi seslerini kullanarak tuzak kurduğunu öne sürdü. Sıra dışı iddia, Rus bir istihkamcının, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TV Zvezda'ya verdiği röportaj sırasında ortaya atıldı.

Araştırma şirketi Dalia Research'e göre, Rusya'nın dünyanın en çok kedi seven ülkesi olduğu ve insanlarının yüzde 59'unun en az bir kediye sahip olduğu söyleniyor.

Rus savaş yanlısı aktivistler geçen yıl askerlerin fare ve diğer kemirgen istilasıyla başa çıkmak için cephedeki siperlere kedi getirmeye başladığını söyledi.

Rusya'nın kedi seven bir ülke olduğu söyleniyor (AFP)Rusya'nın kedi seven bir ülke olduğu söyleniyor (AFP)

Kremlin yanlısı bir grubun başkanı olan Vladimir Maligyn ulusal televizyonda konuşurken şunları söyledi:

"Kedilerimiz fareleri yakalamak ve askerleri sakinleştirmek için kullanılır."

CEPHEDE FARE KABUSU

Bazı Rus askerlerinin Weil hastalığı veya "fare ısırığı ateşi" olarak bilinen leptospiroz hastalığına yakalandığı söyleniyor.

Ukraynalı askerler ayrıca The Times'a farelerin elektrik tellerini çiğnediğinden, yiyecek depolarına saldırdığından ve kereste tahkimatlarını deldiğinden şikayet ettiler.

Donetsk bölgesindeki Ukraynalı askerler (The Times aracılığyla / Getty Images)Donetsk bölgesindeki Ukraynalı askerler (The Times aracılığyla / Getty Images)

Çatışma ayrıca kuduz vakalarında da artışa yol açtı.

UKRAYNA'DA RUS ASKERLERE "KEDİ TUZAĞI"

Rus ordusunda mayın temizleme komutanı Leonid Otdelnov, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait TV Zvezda'ya "İçeri giriyoruz, diyelim ki dolaptan miyavlama sesleri duyuyoruz. Merhamet duygusuyla açtığınızda, patlayıcılarla donatılmış olduğu için bir patlama oluyor." dedi.

Otdelnov, iddia edilen olayların askerlerin doğu Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki binalara girmesiyle gerçekleştiğini söyledi. Bubi tuzakları sonucu herhangi bir Rus askerinin öldürülüp öldürülmediği bilgisini ise paylaşmadı.

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Kıyamet miyavlaması! Ukrayna’dan Rus askerlerine kedi tuzağı! Rus komutandan itiraf geldi Kıyamet miyavlaması! Ukrayna’dan Rus askerlerine kedi tuzağı! Rus komutandan itiraf geldi Kıyamet miyavlaması! Ukrayna’dan Rus askerlerine kedi tuzağı! Rus komutandan itiraf geldi
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