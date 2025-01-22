Siyonist bakan duyurdu! İsrail Gazze anlaşmasından yanı mı çizecek? İşte soykırımın yeni adresi...
İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar sürdüğü soykırıma dur diyen Gazze anlaşmasına ilişkin İsrail'den yeni bir iddia geldi. İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmeyeceğini söyledi. Diğer taraftan kana doymayan İsrail ordusu, tankını, topunu, namlusunu Batı Şeria'ya çevirdi.
Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Amsalem, yerel bir radyoya Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Amsalem, Hamas'ın silah bırakmayacağını ileri sürerek, "(Ateşkesin ikinci aşamasının) Gerçekleşmeyeceğini biliyorum, herkes biliyor." iddiasında bulundu.
Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceğine yönelik iddiasını dile getiren Amsalem, "İsrail, (anlaşmanın) ilk aşaması tamamlandıktan sonra savaşı kararlı bir şekilde yeniden başlatacak ve ikinci aşamaya geçmeyecek." ifadesini kullandı.
İSRAİL BATI ŞERİA'YA ÖLÜM YAĞDIRIYOR
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail işgal güçleri, Cenin'deki saldırılarını genişleterek birçok mahalleyi hedef aldı, çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi.
Saldırılarda şu ana kadar 10 Filistinli hayatını kaybetti, 40 Filistinli de yaralandı.
Zaman zaman silahlı çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bölgede askeri buldozerler, altyapıyı, Filistinlilere ait mülkleri ve ticari işletmeleri yıkmaya başladı.
SOYKIRIMIN YENİ ADI: DEMİR DUVAR
İsrail ordusu, Şin Bet (İsrail iç istihbarat teşkilatı) ve polis, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki "terör faaliyetlerini engelleme" amacıyla "Demir Duvar" adıyla askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu.
İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail işgal güçleri, Cenin'deki operasyonuna, altyapıyı hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla başladı.
SMOTRİCH'İ MEMNUN ETMEK İÇİN...
İsrail medyasına göre, bu saldırılar, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki ateşkesten memnun olmayan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i memnun etme girişimi olarak değerlendiriliyor.
SOYKIRIMIN YENİ ADRESİ: BATI ŞERİA
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere zarar gelmemesi için şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
"İSRAİL'İN GÜVENLİK STRATEJİSİNDE DEĞİŞİKLİK"
Katz, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail'e zarar gelmemesi için bölgeyi "kuvvetle vuracaklarını" ifade etti.
İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na yönelik başlattığı saldırının, "güvenlik stratejisinde" bir değişikliğe işaret ettiğini aktaran Katz, saldırıların amacının işgal altındaki Batı Şeria'da "terörist altyapıyı ortadan kaldırmaya yönelik" olduğunu iddia etti.
GAZZE'DE ATEŞKES
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
NE OLMUŞTU?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı.
İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmıştı.