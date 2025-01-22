Siyonist bakan duyurdu! İsrail Gazze anlaşmasından yanı mı çizecek? İşte soykırımın yeni adresi...

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren 6 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı. (AA)



Zaman zaman silahlı çatışma ve patlama seslerinin duyulduğu bölgede askeri buldozerler, altyapıyı, Filistinlilere ait mülkleri ve ticari işletmeleri yıkmaya başladı.

SOYKIRIMIN YENİ ADI: DEMİR DUVAR



İsrail ordusu, Şin Bet (İsrail iç istihbarat teşkilatı) ve polis, dün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'deki "terör faaliyetlerini engelleme" amacıyla "Demir Duvar" adıyla askeri bir operasyon başlattığını duyurmuştu.



İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, İsrail işgal güçleri, Cenin'deki operasyonuna, altyapıyı hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla başladı.