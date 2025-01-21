Trump’ın telefon ekranı objektiflere yansıdı! İşte başkanlık töreni öncesi gelen o mesaj!

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

Epshteyn, Trump'ın hukuk danışmanı olarak görev yapıyor ve son günlerde Elon Musk ile arasında bir anlaşmazlık olduğu iddia edilmişti.

SON DAKİKA BİLDİRİMİ

Trump'ın telefonundaki en üst bildirimi ise, yemin töreniyle ilgili bir son dakika haberi içeren bir haber sitesine aitti.