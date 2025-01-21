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Trump'ın telefon ekranı objektiflere yansıdı! İşte başkanlık töreni öncesi gelen o mesaj!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 14:52 Güncelleme: 21.01.2025 15:32
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Trump’ın telefon ekranı objektiflere yansıdı! İşte başkanlık töreni öncesi gelen o mesaj!

Dün gerçekleşen yemin töreninin ardından Donald Trump, ABD'nin 47. başkanı olarak göreve resmen başladı. Yemin töreninden önce telefonunu kontrol ederek bildirimlerini gözden geçiren Trump, o an Associated Press (AP) haber ajansının objektiflerine yansıdı. İşte Trump'ın ekran koruyucu ve kendisine gelen mesaj...

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 47. başkanı olarak dün yemin eden Donald Trump, yemin töreninden önce Beyaz Saray'dan ayrılarak, törenin yapılacağı ABD Kongre binasına kısa bir yolculuk yaptı.

Tören sırasında bir fotoğrafçı, Trump'ın tebrik mesajlarına yanıt verdiği anı kaydetti. Trump, omzunun üzerinden bir fotoğrafını çekerken, bu an Associated Press (AP) tarafından görüntülendi. Ancak, Trump'ın ilk başkanlık konuşmasını yapmak üzere Rotunda'ya çıkarken tüm gözler Beyaz Saray'daydı.

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

Etkinlikte tanıdık isimler de yer aldı; Elon Musk, eski başkanlar Obama, Biden ve Bush'un yanı sıra ünlü şarkıcı Carrie Underwood da etkinlikteydi.

BAŞKAN'IN EKRANI DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın telefonunda, yemin töreni sırasında dikkat çeken bir başka detay ise telefonunun kilit ekranında yer alıyordu. Trump, kilit ekranındaki bildirimlerin arkasında ekran koruyucusu olarak kendi fotoğrafını kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon ekranı (AFP)ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon ekranı (AFP)

MESAJLAR VE ARAMALAR BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Trump'ın telefonunda kaydedilen bir diğer ilginç detay ise, kayıtsız bir ABD numarasından gelen SMS'di. Mesajda "Merhaba Sayın Başkan, tebrikler!" yazıyordu.

Mesajın bir bölümünde, Trump'ın parmağıyla gizlenen bir metin yer alırken, diğer kısmında aflarla ilgili bir şey yazdığı görülüyordu. Diğer bir bildirim ise Trump'a destek veren ünlü Cumhuriyetçi avukat Boris Epshteyn'dan gelen bir arama bildirimiydi.

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

Epshteyn, Trump'ın hukuk danışmanı olarak görev yapıyor ve son günlerde Elon Musk ile arasında bir anlaşmazlık olduğu iddia edilmişti.

SON DAKİKA BİLDİRİMİ

Trump'ın telefonundaki en üst bildirimi ise, yemin töreniyle ilgili bir son dakika haberi içeren bir haber sitesine aitti.

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Trump’ın telefon ekranı objektiflere yansıdı! İşte başkanlık töreni öncesi gelen o mesaj! Trump’ın telefon ekranı objektiflere yansıdı! İşte başkanlık töreni öncesi gelen o mesaj! Trump’ın telefon ekranı objektiflere yans��dı! İşte başkanlık töreni öncesi gelen o mesaj!
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