Yunanistan Dışişleri Bakanı’ndan Suriye ve Orta Doğu vurgusu: Türkiye aktif bir aktör

(AA)

TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ VE KIBRIS MESELESİ

Yorgos Yerapetritis, yaklaşık 1,5 yıldır Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir yakınlaşma yaşandığına işaret ederek, iki ülke halklarının refah ve barışı için iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kıbrıs meselesini uluslararası politikanın ve BM'nin gündemine getirmenin Yunan dış politikasının amaçlarından olduğunu aktaran Yerapetritis, "1 Ocak'ta BM Güvenlik Konseyi'ndeki görevimizi üstlendikten sonra amacımız Kıbrıs meselesini BM'nin aktif gündeminde tutmaktır." diye konuştu.

Yerapetritis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM meselesine ilişkin çabalarını desteklediklerini kaydederek, "Parçalanmalarla dolu bir dünyada, birleşmiş bir Avrupa Kıbrıs'ı, vatandaşlarına sunacağı refahın yanı sıra dünya için de güçlü bir sembol olacaktır." ifadesini kullandı.