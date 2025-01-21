İkinci esir takasının tarihi belli oldu! 120’si müebbet 200 Filistinli özgürlüğüne kavuşacak

Hamas'a bağlı Esirler Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Fahuri, Filistinli direniş gruplarının İsrail'le vardığı ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının ikinci etabının 25 Ocak Cumartesi günü başlayacağını belirtti.



Fahuri, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerden serbest bırakılacak isimlerin karşı tarafa iletileceğini aktararak buna karşı Tel Aviv'in de serbest bırakılacak Filistinli tutukluların listesini kendilerine sunacağına işaret etti.