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Trump'a töreninde bir servet eşlik etti! Dünyaca ünlü milyarderler sıraya dizildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.01.2025 08:24 Güncelleme: 21.01.2025 08:59
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Trump’a töreninde bir servet eşlik etti! Dünyaca ünlü milyarderler sıraya dizildi

1 trilyon dolardan fazla servete sahip bir grup zengin, ABD'nin 47. başkanı olarak yemin eden Donald Trump'ın arkasında toplandı, ayakta alkışladı ve aldığı kararları destekleyeceği yönünde söz verdi.

5 Kasım 2024 seçimlerinde ezici bir zaferle rakibi Demokratçı Kamala Harris'e karşı kazanan Donald Trump, dün Kongre Binasında gerçekleştirdiği yemin töreni ile resmen başkanlık koltuğuna oturdu.

Törenin kapalı alanda gerçekleştirilmesinden Çin devlet Başkanı Şi Cinping'in törene davet edilmesine kadar birçok Amerikan başkanlık yeminindeki ezberleri bozan törene ise 1 trilyon dolardan fazla servete sahip bir grup zengin şahitlik etti.

ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın yemin töreninde Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi çok sayıda milyarder ona eşlik etti. Katılanların servetinin dünyanın en zengin yüzde 1'ini temsil ediyor.

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Mark uckerberg Donald Trump'ın yemin töreniinde (Washington Post)Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Mark uckerberg Donald Trump'ın yemin töreniinde (Washington Post)

Milyarderler birbirleriyle şakalaştılar. Trump'ın Mars'a ABD bayrağı dikme yeminine yumruklarını havaya kaldırdılar.

Zenginler sahnede onurlu bir yer edindiler, Trump'ın Kabinesinin bir sıra önünde oturdular, çoğu dünyanın en zengin adamı Elon Musk ve Google CEO'su Sundar Pichai'nin başlarının arasından bakmak için boyunlarını uzatmak zorunda kaldı.

Trump'ın dışişleri bakanı adayı Marco Rubio, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan'ın yanında oturdu. Rubio başkandan bir koltuk daha uzaktaydı.

Foto: Washington PostFoto: Washington Post

BAŞKAN YARDIMCISIYLA SABAHA KADAR PARTİLEDİLER

Washington Post'un haberine göre Başkan Yardımcısı seçilen JD Vance , Zuckerberg ve OpenAI CEO'su Sam Altman, girişimci milyarder Peter Thiel'in Washington'un Woodland Normanstone semtindeki 10.000 metrekarelik evinde düzenlenen akşam partisine katılan konuklar arasındaydı.

TRUMP'IN GÜMRÜK VERGİLERİ MİLYARDERLERİN İŞİNE GELECEK Mİ?

"Amerikan işçilerini ve ailelerini korumak için ticaret sistemimizin elden geçirilmesine hemen başlayacağım. Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımıza vergi koymak yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağız ve vergi koyacağız," diyen Trump, Musk'ın Çin'deki ticari çıkarlarını ve Apple CEO'su Tim Cook'un iPhone'lar için dünyanın dört bir yanından parça tedarik etme yeteneğini tehlikeye atacak ticaret engelleri kurmayı ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump kararname imzalarken (AP)ABD Başkanı Donald Trump kararname imzalarken (AP)

Kurucuların ve yöneticilerin çoğu Trump'ın göreve başlama kutlamalarına milyonlarca bağışta bulunmuştu.

SACKS: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Teknoloji yöneticileri, Biden yönetimini agresif düzenlemeler yoluyla kripto para birimleri ve yapay zekadaki inovasyonu bastırmakla suçladı. Trump'ın Biden'ın kripto ve yapay zeka emirlerinden bazılarını iptal edeceğini ve ayrıca dijital para birimleri için daha endüstri dostu politikalar getireceğini öngörüyorlar.

Silikon Vadisi'nin kıdemli ismi David Sacks (Arşiv)Silikon Vadisi'nin kıdemli ismi David Sacks (Arşiv)

Trump'ın yapay zeka ve kripto para uzmanı, Silikon Vadisi'nin kıdemli ismi David Sacks, coşkulu kalabalığa yeni bir dönemin başladığını söyledi.

MİLYARDERLERİN U DÖNÜŞÜ

Dört yıl önce YouTube, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Trump'ın hesabını askıya almıştıç Şirket ayrıca Trump'ın destekçilerinden, yaygın seçim sahtekarlığı iddialarına karşı politikasını ihlal eden içeriklere sansür uygulamıştı.

Trump'ın hesapları ayrıca, Zuckerberg'in sosyal ağların dezenformasyon olarak gördükleri şeye karşı agresif bir şekilde hareket edeceğini söylemesiyle askıya alınmıştı.

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