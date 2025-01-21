Trump’a töreninde bir servet eşlik etti! Dünyaca ünlü milyarderler sıraya dizildi

5 Kasım 2024 seçimlerinde ezici bir zaferle rakibi Demokratçı Kamala Harris'e karşı kazanan Donald Trump, dün Kongre Binasında gerçekleştirdiği yemin töreni ile resmen başkanlık koltuğuna oturdu.

Törenin kapalı alanda gerçekleştirilmesinden Çin devlet Başkanı Şi Cinping'in törene davet edilmesine kadar birçok Amerikan başkanlık yeminindeki ezberleri bozan törene ise 1 trilyon dolardan fazla servete sahip bir grup zengin şahitlik etti.

ABD'nin 47. Başkanı Trump'ın yemin töreninde Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg gibi çok sayıda milyarder ona eşlik etti. Katılanların servetinin dünyanın en zengin yüzde 1'ini temsil ediyor.